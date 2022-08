Naposledy jste dal hattrick. Takže vás jistě nemine příspěvek do klubové kasy, je to tak?

Ano, bohužel (smích). Za tyto věci jsou stanovené pokuty. Není to nic velkého, ale je to do týmové kasy, takže o to hezčí to bude na konci.

Jak padly vaše branky do sítě Vesce?

Všechny v podstatě padly z dobrého napadání soupeře nebo z jeho chyb a rychlých protiútoků.

Vedli jste 4:1 a vypadalo to, že to máte pod kontrolou. Ale domácí pěti góly vývoj utkání úplně otočili. Co se stalo?

Ve druhé půli je táhli fanoušci. Dostávali jsme branky, které vyplývaly z tlaku soupeře. Síla domácí prostředí byla kouzelná, klobouk dolů před Vescem.

Vstup do sezony se vám nepovedl, za dva zápasy jste dostali devět branek. Čím to je?

Máme problémy s hráči. Naše obrana je lepená z kluků, kteří hrají normálně zálohu. A my, útočníci, zase hrajeme zálohu. V přestupovém období se nám moc nedařilo, přišla pouze jedna posila. Přesto máme silný a hodně mladý tým. Všichni se musíme zlepšit, ale až trochu více vyspějeme, budeme více konkurence schopni. Chce to prostě čas.

Vy jste do Lokotky přešel z Jestřebí. Proč taková změna?

V Jestřebí se mi moc nedařilo, navíc mě kontaktovala Lokomotiva s tím, že by chtěli poskládat konkurence schopný tým. Když jsem přišel, měla Lokotka tři body a byla na dně tabulky. Moc lidí nám nevěřilo, ale na jaře se krásně ukázalo, jakou sílu náš tým má. V Jestřebí jsem se měl jinak dobře. Byla sranda, všechno, co nám přišlo do cesty, jsme zválcovali. Asi jsem ale potřeboval větší výzvu, potřeboval jsem asi být větším středem pozornosti, než tomu bylo v Jestřebí.

Vy jste stále mladý hráč, ale prošel jste už řadou klubů. Jak na ně vzpomínáte?

Všude, kde jsem byl, se ke mně chovali skvěle. Nejraději vzpomínám na působení ve Skalici, kde jsme hráli pěkný fotbal, vyhráli krajský pohár a hráli MOL Cup. To jsou doopravdy pěkné zážitky. Bohužel pro mě bylo v týmu plno skvělých hráčů, já neměl moc velké herní vytížení, to bylo logické. Opravdu na to rád vzpomínám, lidi tam fotbalem žijí, na každém zápas byla skvělá atmosféra a vedení klubu, v čele s trenérem, fungovalo také fantasticky.

Ještě zpátky k Lokotce. Jaké ambice máte v této sezoně?

Jsme realisté, víme, jaký máme kádr, jsme nohama na zemi. Ambice máme na střed tabulky, až posílíme, chceme hrát v první pětce.

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Začínal jsem v pěti letech v Blíževedlech, kde jsem měl jako vzor svého bratra, který tady už hrál. Často mě brával za chlapy a učil mě. Díky němu jsem začal s fotbalem, vždy jsem chtěl být lepší, než on.

Máte v paměti nejlepší gól, který jste vstřelil?

Nejraději vzpomínám na gól proti Rapidu Liberec, kdy jsem prokličkoval celé hřiště a uklidil míč zpoza vápna k levé tyči.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Ani jednomu. Pouze si dělám srandu jejich fanouškům, když se zrovna jednomu z týmů nedaří (smích). Jinak fandím Liberci.

Jaké máte osobní fotbalové cíle?

Nejsou nijak velké. Rád bych, aby se na Lokotku chodilo dívat více lidí. Přál bych si, aby nás brali jako kluky, co chtějí, aby fotbal na Českolipsku vzkvétal.

Prozradíte čtenářům čím se živíte?

Pracuji v České Lípě jako policista. Není lehké skloubit moje povolání s fotbalem. Hlavně díky ochotě kolegů a vedoucích pracovníků stíhám alespoň zápasy. Za to bych jim chtěl moc poděkovat. Nemají to se mnou lehké.