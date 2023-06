"Poslední postupový zápas jsme měli ve svých rukou, ale neproměněnou penaltou, kterou jsme nedali za stavu 2:2 čtvrt hodiny před koncem, jsme nahoru pustili Ruprechtice. Přišli jsme o titul, první místo i postup," zrekapituloval dění trenér jinak nad očekávání povedenou sezonu.

Když chybí k postupu tak málo, to musí bolet…

Mrzí mě to, to je fakt, z pohledu celé sezony ano. V závěrečném utkání hrál ale první se čtvrtým, my byli na hostujícím hřišti a zápas měli pod kontrolou. Koncovku jsme však psychicky nezvládli. Ukázalo se, že máme opravdu mladý a nezkušený tým. Říká se, že poslední krok je nejtěžší, to se potvrdilo o my ho nezvládli. I po té nevyužité penaltě, kdy jsme hráli proti deseti, jsme hráli logicky na jednu bránu, když jsme gólmana překonali, vykopli to obránci… Byla to taková závěrečná křeč, ale je to sport. Kdyby Skalice u České Lípy neodhlásila tým v průběhu sezony, čímž jsme získali tři body na víc, tak by ta situace byla pro nás taky horší a do posledního kola bychom nežili. Nějaká vyšší spravedlnost asi je… Jinak z celkovou sezonou jsem samozřejmě spokojený, protože jsme si dali za cíl skončit do pátého místa.

Po podzimu byl ale Rapid senzačně první!

To už nemělo smysl alibisticky trvat na tom, že se spokojíme s pátou příčkou. Po podzimu jsme vyhlásili boj o postup a do posledního kola, do poslední minuty závěrečného střetnutí jsme o něj bojovali. Celou sezonu jsme odmakali, začali na nějakém nastavení pracovat už v letní přípravě. Na podzim jsme se zaměřili na herní projev, na jaře už jsme tu taktiku pozměnili a víc se zaměřili na výsledky, což se až na výjimky dařilo. Pro nás je důležité, že klíčoví hráči zůstanou, nikdo neodejde a spíše se k nám kluci hlásí, protože vidí, že jsme tady nastolili nějaký trend. Že to má sportovní úroveň, výšku a chce se mi říct, že věřím, že se Rapid na scéně krajských soutěží zabydlí na dlouho. Za to patří hráčům poděkování, že se mnou tu náročnou sezonu zvládli a vydrželi. Vím, že to se mnou měli těžké, ale věřím, že to časem ocení. Rapid byl v minulé sezoně desátý a pár bodů od postupu. Během jedné sezony jsme to dali dohromady a všichni jsme odvedli obrovský kus práce.

První nakonec končí Sokol Ruprechtice, co tomu říkáte?Že jsme nepostoupili mě mrzí, protože na tom pracujete rok, ale ve sportu se to děje. Že jsou první Ruprechtice, je v pořádku…

Váš tým nepostoupil, ale nasbíral zkušenosti…

Co mě na tom obrovsky baví je, že to hraju s mladými. Více než polovina jich je v dorosteneckém věku. To je úděl trenéra, který pracuje s takto mladými. Je pravda, že jim může naložit, ale ten tým prostě nemůže mít zkušenost. A v tom byl třeba velký rozdíl mezi námi a Ruprechticemi. Ony měly proti nám velmi zkušený tým, přesto jsme je dvakrát porazili, dvakrát jsme porazili i třetí Jestřebí. Výkonnostně na to máme, ale zkušenosti chybí. Já taky nejsem velezkušený trenér, byla to vlastně moje první celá sezona v chlapech, kdy jsem měl kluky předtím tři roky v dorostu od U17 do U19 a z toho pramenil i posun hráčů. Klukům je vesměs osmnáct devatenáct. Mohou spolu hrát ještě deset let a to jen tak někdo z jiných klubů nemá takhle složený. Zkušený je pouze 30letý Marek Kozel, ale i on ještě může šest sedm sezon hrát. Mužstvo má velký potenciál.

Plusem je, že se mužstvo zabydluje na nové adrese, tou je Nová Ves u Liberce.Tamní areál budeme využívat, Rapid Liberec tam v nadcházející sezoně bude hrát domácí utkání. Chystá se i bližší spolupráce s místním FK, který postoupil do I. B třídy a hráči našeho širšího kádru, kteří by neměli možnost zasahovat do zápasů Rapidu, tak půjdou pomoci právě do týmu FK Nová Ves. Tím tamnímu celku pomůžeme, aby měl větší počet hráčů. Oba týmy tam mohou působit. Tréninkový proces máme nastavený podobně s tím, že mi máme ještě sportovní areál ve Svojsíkové. Tam můžeme trénovat a připravovat se, třebaže Svojsíkova je přednostně určena pro mládež a akademii Slovanu Liberec. My tam budeme po dorostenecké kategorie, jenom muži budou hrát jinde. Už loni se nám to osvědčilo, na hřišti FK Nová Ves jsme odehráli čtyři zápasy a všechny jsme vyhráli. Takové domácí prostředí nám pomůže. Teď už jsme tomu dali nějaký řád. Nemusíme řešit logisticky-tréninkové věci. Po dlouho době se opravdu můžeme soustředit na sportovní stránku. I po zmiňované ligistické stránce byla minulá sezona hrozně složitá. Zajišťovali jsme tréninkové plochy, dopravy, dresy… S Vaškem Routou jsme to měli nesmírně náročné. To, co jiným klubům funguje automaticky jsme my museli dávat s ohromným úsilím do kupy. I z tohoto pohledu jsem rád, že sezona byla úspěšná.

Laťku jste si před novým ročníkem nasadili vysoko, že?

Už celé jaro to tak bylo. Tím, že jsme nikdy nespadli pod čtvrté místo, tak se ty kluby, které proti nám nastoupily, chtěly vytáhnout a ukázat se. Každý pak chtěl porazit první Rapid. Jaro jsme měli těžké. Škoda, že se to nepovedlo v Hodkovicích, které zahrály opravdu vynikající zápas na hraně svých možností. Ony nás obraly o dva body. Hodkovice nám sebraly nejvíce bodů ze všech. Na podzim jsme s nimi prohráli, teď remizovali a těch pět bodů nám ve finále chybí pět a to rozhodlo. My se roli lídra musíme učit. Snad ten závěr a poslední krok zvládneme příště.

Půjdete na postup?

Já na sebe ze strany majitele nemám úplně tlak, že automaticky bude očekávat postup. Na druhou stranu vám po letošní sezoně, kdy jsme hráli o postup do posledního kola, nebude stačit hrát ve středu tabulky.