„Ta soutěž je o poznání těžší než okresní přebor. Ve všech ostatních týmech jsou aspoň nějací hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží. My nikoho takového nemáme. U nás jsou to všechno odchovanci a nadšenci,“ konstatuje trenér Jalovičár, který měl o průběhu první části sezóny úplně jinou představu. „Měl jsem představu, že pod sebe dostaneme mančafty jako Cvikov, Jablonné. A že se budeme rvát s Vratislavicemi, s Jilemnicí a jim podobnými. To jsou všechny týmy, se kterými se dá hrát,“ krčí rameny trenér. Všechny jmenované týmy mají ale před jarní části lepší pozici.