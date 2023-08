Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Čtyři nula vyhrálo i Rozstání v Rychnově. „Na parádně připraveném hřišti jsme podali kompaktní a týmový výkon, který jsme mohli výsledkově ještě nějakými góly obohatit. Jsem rád, že náročná utkání zvládáme fyzicky, tentokrát dobře i fotbalově a takticky. Se začátkem soutěže panuje spokojenost, ještě čekáme na návrat některých borců z dovolených, kteří by nám měli pomoci s kvalitou hry. Musím také vyzdvihnout i velice dobrý výkon rozhodčích,“ řekl trenér vítězů Roman Passian.

Rychnovští vstoupili do utkání do něj značně oslabení díky nepřítomnosti hráčů kvůli dovoleným. Na průběhu zápasu to bylo znát, už poločas skončil 0:2. „V 53. minutě dostal červenou kartu náš Procházka a oslabil tak svůj tým. Rozstání zkušeně drželo míč na svých kopačkách a navíc hráč Dobrovolný po sólové akci zvyšoval již na 0:3. Zápas se tak zdál rozhodnutý. Rozstání nám ale přidalo ještě čtvrtou branku z trestného kopu. Dostali jsme tak lekci z produktivity a kázně,“ shrnul zápas domácí asistent trenéra Ondřej Králíček.

Srdnatý výkon, ani tři góly na Spartu nestačily. Liberec doplatil na výpadek

Třetím mužstvem bez ztráty bodu je Jívan Bělá, který po dvou trefách Davida Tokára prohrával s Jiskrou Mšeno už 0:2, avšak nakonec otočil na 3:2. Na střídačce domácích šlo o život. Nervy pracovaly na maximum a adrenalin byl na nejvyšším stupni. Hned v první minutě pískl rozhodčí penaltu.

„A prohrávali jsme 0:1. Ve třetí minutě jsme udělali chybu v obraně a bylo to 0:2. To zrovna nebyl top začátek. V deváté minutě soupeř nastřelil břevno a vypadalo to na ostudu. Náš trenér z lavičky vysílal na hřiště ostrá slova. A kluci si je vzali k srdci. Začali hrát po zemi a to bylo pro nás klíčové. Postupně jsme se zvedli. Ve 44. jsme dali penaltu na 1:2, to byl klíčový moment,“ popsal situaci na hřišti vedoucí domácího týmu Slavomír Beran.

V první minutě druhého poločasu nádhernou kombinační rychlou akcí na čtyři dotyky dala Bělá na 2:2. A pak rozhodla 85. minuta. Domácí kopali ze strany trestný kop a Vorel chytře po zemi mezi všemi zasunul balón za zadní tyč. „Kluci byli v tom vedru sedření, ale šťastní,“ dodal Beran.

„Nedá se nic dělat, musíme se z toho oklepat a hrát dál. Poznali jsme ale zase jiného soupeře, jiné hřiště a taky jiné diváky. Ti asi umí strhnout svými pokřiky i rozhodčího. My jsme zatím stále zakřiknutí, moc jsme se nerozjeli. Je to teprve druhé kolo, seznamujeme se s I. A třídou. Věřím, že se to zlepší,“ uvedl hostující trenér David Ryšavý.

Zajímavostí je, že domácí celky prohrály ve 2. kole hned čtyři zápasy. Jedním z nich byla Mimoň, která podlehla Ruprechticím 1:3.

„Do utkání jsme špatně vstoupili a už v 7. minutě dostali po chybě v obraně gól. Zápas byl ale vyrovnaný a ještě v prvním poločase se nám podařilo vyrovnat na 1:1. Měli jsme další vyložené příležitosti, které jsme neproměnili a navíc zahodili penaltu. Místo toho, abychom vedli 3:1, šlo se do kabin za nerozhodného stavu,“ hodnotil Marek Steinfest, trenér Mimoně.

„Nepovedl se nám ani vstup do druhé půle a po dvou minelách v obraně jsme Ruprechtice pustili do dvougólového rozdílu, který už si nenechaly utéct. Neměli jsme fyzické ani psychické síly, abychom soupeře dotáhli. Zbytek zápasu byl z naší strany platonický, oni byli na koni a zkušeně si výsledek pohlídali. Ruprechtice mají široký kádr a trenér odvádí kvalitní práci. Hráči byli připravení a je vidět, že poctivě trénují. Do A třídy dle mého postoupili zaslouženě,“ dodal po střetnutí kouč poražených.