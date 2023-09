Po změně stran už góly nepadaly. „Ve druhém poločase byl soupeř více na balónu, ale žádnou vyloženou šanci si nevypracoval. My mohli utkání zlomit třetím gólem, bohužel jsme několik šancí doslova zazdili a tak diváci viděli nervózní závěr, kde sudí rozdal několik žlutých a dokonce dvě červené karty,“ dodal trenér domácích.

Naopak Zdeněk Baťka, kouč Skalice, po utkání těžko hledal slova. „Rozhodně neříkám, že nám zápas prohráli rozhodčí, to ne. Ale některé výroky jsem zase nepochopil,“ kroutil hlavou.

První červená přišla už ve 20. minutě, dostal jí skalický Verner. „Špatně tam odhadl míč, pak soupeře doběhl a tělem ho povalil. Asi byla červená,“ řekl Baťka.

„Všemu ale předcházel neodpískaný faul na Filipa Stejskala, který navíc při spadnutí na zem zahrál rukou. Tohle jsem právě nepochopil,“ pokračoval.

Jedna z branek dle hostů navíc zaváněla postavením mimo hru. „Hráč tam hlavou prodloužil míč. Ovšem do skoro dvoumetrového ofsajdu. Je to vidět i na videu,“ připomněl Baťka.

V nastaveném čase se pak strhla menší šarvátka před brankou Frýdlantu. Skalice vrhla všechny síly do útoku, včetně brankáře Voseckého. Místo vyrovnání ale přišly další dvě červené karty.

„Já jen nechápu, že domácí dostali jenom žluté. Vosecký se tam s někým strkal, byl podražen a pak oplácel. Ale vyloučený byl jenom on,“ konstatoval.

„Další červenou dostal Kulha, to je jeden z nejslušnějších hráčů, co jsem kdy trénoval. Do zápisu mu rozhodčí napsal, že soupeře udeřil hlavou. Na videu přitom úder hlavou není vidět, ale co s tím naděláme Kulha ani nevěřil, že to takhle bylo po utkání v zápise,“ pokrčil rameny.

Skalici navíc za týden čeká těžký duel proti Pěnčínu, je jasné, že bude mít potíže se sestavou.

„Vůbec nevím, jak to pokládám. Zase přemýšlím, zda se na to nevykašlat. Nechci, aby kluci odnášeli to, že tady asi nejsem oblíbený. Opravdu ztrácím chuť pokračovat,“ dodal.