"Nebrečím, ale tohle ještě dneska nechápu a opravdu jsem nikdy nic podobného neviděl. Televizní ligový zápas Liberec - Sparta vidí každý, ale tady dole ne. Nechtěl bych být u toho, kdyby se hrálo o postup nebo padáka. Rozhodčí byl mladý kluk, asi to neunesl nebo nevím. Chyby děláme, jsme lidi a ne roboti, ale tohle je moc," kroutil nechápavě hlavou zklamaný zkušený kouč.

V oficiálním zápase sudí uvedl, že Kumprechta vyloučil za hru rukou 20 metrů před vlastním pokutovým územím. "Jenže on hrál hrudí, kde mě ještě otlačený míč. Sledovali jsme to i na video záznamu a žádná ruka tam vidět nebyla," oponoval trenér.

Boj o první místo bude v přeboru drama. Snad ne jako v lize, doufá šéf Hrádku

Ze hřiště předčasně šel i jeho syn. V zápise je uvedeno, že za použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků či gest. Rozhodčího v přerušené hře údajně počastoval hanlivým výrazem: "Běž už ku… do pr… ty ču…". "Broša mi říkal něco jiného a nemám důvod mu nevěřit. Ale je jasné, že se po těch verdiktech nervozita na hráče přenesla, vždyť ten rozhodčí zkazil klukům celý víkend."

V 89. dohrál i Javůrek, první kartu dostal už v první půli za protesty a druhou těsně před koncem za to, že rozhodčímu ironicky zatleskal. "No nejhorší je, že zase bude disciplinárka, že nám ze sestavy opět vypadnou další tři hráči za tresty. Už do Semil jsme jeli oslabení. Celý zápas odehráli v jedenácti, měli jednoho náhradníka a končili v osmi… Na domácí jsme vlétli, rychle vedli 1:0, po přehlédnutém faulu na našeho hráče ale domácí hned vyrovnali, otočili a po naší chybě se dostali do vedení 3:1. O přestávce jsem si v kabině vylil trochu srdce, kluci snížili, ale další šance jsme nedali a zákonitě přišel trest."

V jakém složení nastoupí žibřidická parta k sobotnímu domácímu zápasu proti předposlední českolipské Lokomotivě je ve hvězdách. "Máme tři těžce zraněné, tři hráči budou chybět za vyloučení v Semilech, nastoupit nadále nadále nemůže ani náš nejlepší střelec Jakub Kouba a nemůžeme počítat ani s kapitánem Markem Patkou, který odjel pryč. Mám mimo devět lidí základní sestavy, dát mužstvo nějak dohromady bude obrovsky těžké," dodal Broschinský.