„Vojta přitom neměl ani do posledního zápasu nastoupit, protože byl kamarádovi na svatbě. Nakonec ale asi i kvůli tomu, že o titul krále střelců stál, tak přijel a šel na plac. Je pravda, že jsme to hráli dost na něj, ale na druhou stranu on si ty góly po pěkných pasech vypracoval sám,“ řekl trenér lídra tabulky Roman Passian.

Kouč mohl být se sezonní derniérou spokojen. „Tak poslední tým tabulky asi neměl být ten, kdo nás prověří. Jsem rád, že jsme už v poločase vedli 4:1 a diváci, kterých přišlo hodně a udělali dobrou atmosféru, se bavili.“

Druhé místo potvrdily ambiciózní Žibřidice. Výhru 7:1 nad Vratislavicemi odstartoval už ve 3. minutě snajpr Jakub Kouba. „První poločas byl poměrně kvalitní, pomohl nám ten zmiňovaný rychlý gól. Výkonnostní rozdíl byl znát. Jsme rádi, že jsme se rozloučili sedmi góly. Od soupeře jsem čekal trochu více, ale zase hrál to, co jsme mu dovolili,“ uvedl manažer žibřidické party manažer Antonín Toločko.

Žibřidice koketují s myšlenkou postoupit do I. A třídy i z druhé příčky. „Sondujeme možnosti, možná to reálné bude. Tento týden bude mít klubové vedení schůzi, kde se rozhodne. Do 20. června musíme podat přihlášku,“ dodal manažer Toločko.

Kuřík přihrává Kuříkovi, Kuřík pálí! Kuříkova jedenáctka přivála výhru

Podivné utkání se hrálo v Žandově, kam dorazilo Jablonné. Domácí, kteří sestoupí do okresního přeboru vedli v v 68. minutě 5:1, hosté měli na kontě tři červené karty. A právě tady se utkání předčasně ukončilo.

„Nechápu to. My jsme si poslední zápas chtěli užít, ale byla z toho taková pachuť,“ kroutil hlavou Jan Studenovský, trenér Žandova.

První červenou dostal v 19. minutě brankář Jablonného Závůrka. „Jasný faul, kdy našeho hráče sestřelil mimo vápno, jinak by šel sám na bránu. Pak to začalo. Hosté pořádali hon na rozhodčího, teatrálně odešli ze hřiště, až za nimi musel delegát. Nakonec si spočítali, kolik jich zbylo, nahlásili zranění a bylo to. Mě to hodně mrzí, takový závěr byl zbytečný. Hlavně ani jednomu celku už o nic nešlo,“ dodal zklamaný Studenovský.

Fotbalisté Kamenice zakončili bídné jaro jasnou výhrou 6:1 nad rezervou Hrádku nad Nisou. V tabulce tak končí na pátém místě. „Od začátku jsme byli pány na hřišti, v poločase to mohlo být i vyšším rozdílem. Jsme rádi, že jsme na závěr sezony vyhráli a shodili ze sebe tu deku, co na nás ležela. Je to vzpruha pro všechny do další sezony. Je vidět, že jsme nezapomněli dávat góly a že umíme vyhrávat,“ usmál se Bohuslav Najman, trenér Kamenice.

Dvanáct branek padlo v Liberci. Tamní Rapid podlehl v hokejovému utkání Dubnici 5:7. Hostující kanonýr Radim Věchet dal sice čtyři branky, přesto Vojtěcha Jarého z trůnu nejlepšího střelce nesesadil.

„První půle byla krásná, pak jsme polevili. Jsem rád za šesté místo, jako nováček jsme tuto soutěž příjemně oživili. Klíče od kabiny jsem předal synovi Radimovi, budu sledovat jak se mu bude dařit v roli trenéra. Držím palce Dubnici,“ řekl Rudolf Věchet, který v roli dubnického trenéra skončil.

Vítězstvím se loučily Doksy, které porazily 2:1 Cvikov a skončily jedenácté. „Už o nic nešlo, takže kluci hráli uvolněněji. Myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. Kluci to pak dobře oslavili,“ řekl Karel Kapoun, vedoucí Doks.

„První půl hodinu jsme prospali. Doksy byly lepší a zaslouženě nás potrestaly. Po změně stran se náš výkon zvedl, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Za mě to byl remízový zápas," zdůraznil Miroslav Žák, kouč Cvikova.