Neporažení domácí, kteří disponují nejlepším útokem, obranou, drží sérii neporazitelnosti a soutěž vedou s luxusním náskokem potvrdili roli favorita naprosto jednoznačně. Stav 3:0 byl už po osmi minutách, což bylo pro soupeře k.o. v 1. kole.

„Pro nás už je nyní každé utkání těžké, protože se na nás všichni soupeři snaží dobře připravit a nic nepodcenit,“ uvedl asistent trenéra lídra tabulky Jakub Šorsák.

„Utkání ovlivnilo prvních deset minut, kdy jsme dali tři góly a bylo po utkání. Při všem respektu k soupeři mě zarazilo, jak bojácně nastoupili. Dost nám to ulehčili. Třebaže jsme vyhráli 9:1, tak náš výkon ve druhém poločase nesplňoval parametry a hráčům jsem si k tomu řekl své. Musím pochválit našeho brankáře Jakuba Dlaska, který dal v posledních deseti minutách jako střídající hráč dva góly,“ řekl Michal Kolčava, hlavní trenér Spartaku Chrastava.

Košťálov/Libšťát – Bělá 2:2 (2:2)

Přes tři stovky diváků vidělo v derby utkání všechny góly v prvním poločase. Bělá remizovala v Košťálově 2:2.

„Hosté byli v prvním poločase lepší, bojovnější, ujali se vedení, my jsme hned za minutu Houžvičkou odpověděli. Vyrovnávali jsme Zajícem těsně před přestávkou. Ve druhé půli jsme začínali mít převahu my. V nastaveném čase byl faulován Pyry a na řadu přišla penalta. Ale nejlepšího hráče na hřišti, Houžvičku Jakubičko vychytal. Remíza byla spravedlivá, oba týmy mohly slavit. Přišlo skoro tři sta lidí, atmosféra byla bezvadná. Teď nás čeká Chrastava a to bude těžký zápas. Navíc jsme už ve čtvrté minutě ztratili nejlepšího střelce Holoviče, kterému se obnovilo zranění stehenního svalu. Už teď nám v zápase chyběl, mohl se možná průběh vyvíjet jinak,“ řekl domácí trenér Ivo Jiříček.

„Měli jsme tentokrát kliku. Nepočítal jsem, že tam něco uhrajeme. Na začátku jsme hráli líp, v sedmé minutě jsme dali gól, ale v deváté domácí vyrovnali. Pak jsme ještě 2:1 vedli, ale ve 43. minutě Košťálov vyrovnal. Hra byla vyrovnaná. Ve druhé půli byli domácí trochu lepší. V 90. minutě kopali penaltu. Ale náš gólman ji vyrazil a tím nás zachránil. Remíza je zasloužená. Košťálov je druhý, takže je v laufu. Bod je dobrý,“ pochvaloval si Milan Poličanský, vedoucí Bělé.

Liberec sahal před koncem po vítězství, ale Varům nakonec podlehl po nájezdech

SK Žibřidice – FK Hejnice 7:2 (5:1)

Domácí nabírají velkou formu a tentokráte, třebaže dohrávali bez v 87. minutě vyloučeného kapitána Marka Patky, rozstříleli sedmi brankami Hejnice. Zápas měl hned dva autory hattricků, kterými se stali Tomáš Částek a Jakub Kouba. Jasno o vítězi už bylo po prvním poločase, kdy Žibřidice skórovaly hned pětkrát.

„Hejnice nám to tentokrát usnadnily, bez urážky nehrály dobře. Po deseti minutách rozkoukávání jsme za dalších dvacet minut zápas rozhodli a dělali si na hřišti, co jsme chtěli. Hned po poločase jsme dali šestého góla a kdyby kluci trochu více chtěli, tak to mohlo klidně skončit dvouciferným výsledkem, protože jen Koubič mohl dát úplně v pohodě ještě jeden hattrick. Jsem spokojen, protože jsme dobře hráli zezadu, fungovala nám křídla a góly jsme dali,“ řekl trenér ambiciózního nováčka Jan Broschinský.

Mrzelo ho jen zmiňované vyloučení kapitána. „K tomu se ani nechci vyjadřovat, za stavu 7:2 tři minuty před koncem to byla zbytečná červená, asi si neuvědomil, že už má žlutou a zajel na něj na žlutou kartu. Snad se nám v vráti kluci z dovolené a dáme to před Bělou, která uspěla v derby s Košťálovem, nějak dohromady. Bude to těžký zápas, ale jinak máme sezonu dobře rozehranou a vše běží tak nějak podle představ,“ uvedl kouč třetího celku tabulky.

Bílý Kostel – Lokomotiva Česká Lípa 7:1 (1:1)

V poločase to přitom bylo 1:1, hosté ale po změně stran úplně vyhořeli. Výjimečný střelecký výkon předvedl Tomáš Studnička, který nasázel všech sedm branek Bílého Kostela.

„Druhý poločas to byla z naší strany naprostá katastrofa. Nechápu to, hráči to tam prostě odchodili. Je to ostuda. No, čekáme na zimní přestávku, kdy se musíme dát dohromady, takhle to dál nejde. Je jasné, že musíme kádr posílit, jinak se může dopadnout hodně špatně. Tím mé hodnocení končí, jinak bych musel být hodně sprostý,“ zlobil se Radek Novák, kouč České Lípy, která je sice na dně tabulky, ale má stále dva odložené zápasy k dobru.

Rychnov – Rozstání 4:2 (2:1)

Rychnov doma nezaváhal, když porazil nováčka z Rozstání 4:2.

„Hrálo se na podmáčeném terénu. Na Rozstání jsme se připravovali, věděli jsme, že jejich útočná osa je velice kvalitní a produktivní. I přes obtížný terén se oba týmy prezentovaly slušnou kombinační hrou, zvláště první poločas. My jsme krom čtyř branek trefili dvakrát brankovou konstrukci. O výhře jsme nakonec rozhodli dvěma góly v posledních osmi minutách,“ hodnotil utkání Ondřej Králíček, asistent trenéra Rychnova.

Rozstání drželo nerozhodný stav díky dvěma brankám Dominika Boliny až do 82. minuty, „Jednalo se o vyrovnaný zápas na těžkém terénu, myslím, že jsme i soupeře přehrávali, ale po našich chybách jsme Rychnovu dva góly věnovali a ten závěr nás mrzí, protože jsme si věřili, že nějaké body přivezeme. Nezakrývám, že jsme zklamání,“ přiznal trenér poraženého hostujícího nováčka Roman Passian.

FOTO: Hrádek navýšil náskok, Mimoň ovlivnila autonehoda hráče

Sokol Pěnčín – Semily 4:3 (3:0)

Sokol Pěnčín vedl v poločase nad Semily o tři góly. Po změně stran ale hosté dotahovali, přesto Pěnčín urval těsnou výhru.

„Hrálo se nám dobře, jen to nestačilo na body. Sešli jsme se dobře. I začátek byl dobrý. Domácí ale byli v první půli hodně produktivní. Nepřestali jsme makat a ve druhém jsme to otočili pro nás, dali jsme soupeři tři rychlé góly. Domácí se začali o výsledek obávat. Za nás dobré utkání, zasloužilo by si spíš remízu. Kluci ale zaslouží pochvalu, bohužel nám to nestačilo na bod,“ litoval semilský kouč Tomáš Mazánek.