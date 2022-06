„Vyplynulo to ze situace. Nechci to nějak zlehčovat, ale třeba je to jedna z cest, jak třeba nakonec v I. A třídě hrát," prozradil Hrubý.

Martine, jak hodnotíte uplynulou sezónu z pohledu vašeho nejlepšího týmu?

Sezóna 2021/2022 pro nás byla díky Covid19 první plnohodnotnou sezónou v B třídě východ. V soutěži jsme se tedy v podstatě rozkoukávali a postupně zjistili, že každý soupeř byl pro nás hratelný. I díky příchodu Malého a Efenberka se naše hra postupně zlepšovala. Momentálně jsou kluci všichni zdraví a čeká nás přípravné období. Druhé místo v B třídě je spolu s počtem získaných bodů historické maximum SK Studenec.

Proč jste se nakonec rozhodli posunout se rovnou o dvě soutěže výš, do krajského přeboru?

Hledali jsme možnosti, jak se posunout do vyšší soutěže a vyšlo to tak, že jsme spolu s Mimoní doplnili počet týmu v krajském přeboru do čtrnácti. Některé týmy, které předběžně přislíbily účast nakonec odmítli. A díky soutěžnímu řádu tak postoupila mužstva ze skupiny západ. Vyplynulo to ze situace. Nechci to nějak zlehčovat, ale třeba je to jedna z cest, jak třeba nakonec v A třídě hrát.

Je to rozhodnutí vedení nebo i hráčů? Panovala shoda u všech, kterých se to týká?

Když nakonec tahle možnost vzešla, museli jsme se během dopoledne rozhodnout jestli jo, nebo ne. Hráči v naší FB skupině byli hoši hodně vykulený, ale všichni nakonec s různými typy smajlíků řekli konečné ano.

Co to pro vás bude znamenat? V čem jsou podle vás největší rozdíly ve vyšších soutěžích?

Pro nás to bude v první řadě znamenat delší cestování a s tím spojené náklady. Členové výboru to ale jednomyslně schválili, takže podpora všech (včetně fanoušků) je jasná. Myslím si, a s pokorou říkám, že našemu týmu by spíše slušela A třída. Rozdíl v kvalitě bude obrovský. Ale my jsme si dokázali, že třeba v letošní B třídě jsme byli konkurenceschopní, některé zápasy jsme jen smolně zremizovali, apod. V krajském přeboru to bude fén.

Budete muset změnit něco v zázemí? Budete trénovat častěji?

Zázemí ve Studenci je nyní na úrovni ČFL. Máme nádherné kabiny i s klubovnou. Stavba bojovala o titul Stavba roku Libereckého kraje, všude se dá jíst z podlahy, správce Martin má všechno plně pod kontrolou. Samozřejmě budeme pracovat i na další propagaci klubu a oslovovat případné partnery. Někdo si mládežnická mužstva vymýšlí na papíře, my je skutečně máme a pracujeme na tom, aby jsme si vychovali nástupce dnešního týmu mužů.Trénovat budeme standardně třikrát v týdnu spolu s naším B týmem a nově vytvořeným dorostem.

Budete muset posílit tým?

Ano budeme se o to snažit. Nicméně nebudu volat po klubech v okolí a nakupovat hráče. V našem týmu hrají jen tři typy hráčů - odchovanec klubu, hráč bydlící v obci, partner nebo přítel našich krásných dívek a žen. Máme skvělou partu.

Jaké jsou vaše ambice?

Prvotní ambicí je nesestoupit. Odehrát kvalitní zápasy, potrápit soupeře, který nás může třeba podcenit. Všechno je možné, uvidí se po konci sezóny kam nás premiérový ročník odvane.

Dokážete pochopit týmy, které naopak ve své soutěži uspějí, ale nemají zájem postoupit?

Dokážu, ale nerozumím tomu. Přeci se po dlouhodobé soutěži chci posunout dál? Ale pak jsou tady třeba finanční důvody, neschopnost vytvořit v obci mládež a platit pokuty. My ve Studenci máme do příštího roku přihlášené veškeré kategorie mládeže od předpřípravek, až po dorost. I proto chceme krajský přebor zkusit a být motivací pro naše mladé borce a borkyně.