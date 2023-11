"Dvě penalty nám rozhodčí neodpískal, jednu proti nám, kterou neviděli ani hráči soupeře, naopak ano. Vyrovnávací gól jsme dostali po faulu na našeho hráče, druhý po více než metrovém ofsajdu v nastavení," zrekapituloval sporné momenty hrající asistent trenéra poražených Radek Opočenský.

Právě on byl jedním ze dvou fotbalistů Krásné Studánky, kteří byli v Semilech na lavičce náhradníků. "Jeli jsme s oslabenou sestavou, během utkání se navíc zranil Honza Smolák, pět šest kluků dohrávalo se šrámy, s jakými by za normálních okolností museli střídat. Klobouk dolů, s jakým sebezapřením to dohráli," obdivoval zarputilost spoluhráčů Opočenský.

Jak zápas viděli Semilští? "V sobotním utkání soupeřů ze dna tabulky byla znát na našem týmu velká nervozita. První poločas ještě snesl určité fotbalové měřítko, přestože finální část nebyla v pořádku. Od začátku druhého poločasu šel vývoj utkání proti Semilům, brzy inkasovaný gól z ojedinělého brejku soupeře, zranění dalšího našeho hráče, neproměněná penalta… To všechno přispělo asi k nejméně koukatelnému fotbalu podzimní části z naší strany. O to víc si vážím obratu utkání v posledních deseti minutách, který mám přinesl důležité tři body a snad alespoň trochu potěšil naše fanoušky. Klukům musím poděkovat tentokrát za bojovnost a morálku jít za vítězstvím do poslední minuty.“



Miroslav Hejduk, trenér Semil

Studánka řeší personální nedostatky. "Je nám skutečně smálo, já do Semil ani nejel, byl jsem za béčko. Jsme jako parta držitelů průkazů ZTP," přidal s hořkým úsměvem k aktuálním zdravotním potížím posledního mužstva tabulky brankář Jan Jirák.

Hosté se zlobili na rozhodčí, jako hlavní byl obsazen sudí Zdeněk Nagy. "Beru, že jsou to jen lidi, že dělají chyby, ale hrozně mi vadí jejich arogantní chování. V každém zápase je problematická situace, penalty, ofsajdy a oni nám nic neřeknou, asi si budeme muset zvyknout. Nevím, kdo by se k tomu vyjádřil. Je mi hlavně líto kluků, kteří v týdnu trénují, dřou, hrají se sebezapřením a rozhodčí jim pak zkazí celý víkend," uvedl Opočenský, jenž se nediví, že se pak řeší nedostatek hráčů.

Podle jeho slov byla Krásná Studánka prvních dvacet minut lepším týmem.

"Šance jsme ale neproměnili, z mého pohledu jsme měli jednu až dvě penalty kopat. Po přestávce se trefil Jarda Kadeřábek a zaslouženě jsme vedli. Semilští pak měli příležitosti, které však pochytal náš skvělý brankář Ondřej Duleba, včetně penalty, kterou viděl jen rozhodčí. V závěru soupeř vyrovnal po faulu na našeho hráče, který inkasoval do obličeje. A v nastavení jsme dostali ten druhý gól z už zmiňovaného ofsajdu," dodal hostující hrající asistent s tím, že v posledních dvaceti minutách už jeho týmu vzhledem k různým zdravotním těžkostem docházely síly a iniciativu přebral soupeř.