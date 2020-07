Liberec – Přípravné fotbaly libereckých týmů pokračují a mnohde padalo plno gólů. Nejvíc jich zaznamenal Kadeřábek z Krásné Studánky, jehož mužstvo dalo celkem sedm branek Řepovu. Za Doubí se prvně zapojil do hry exliberecký Martin Čupr a hned si připsal jednu branku.

Vesec v červeném podlehl Ruprechticím 3:5. | Foto: Deník / Miloslav Cihlář

VESEC – RUPRECHTICE 3:5 (2:2)

Než se do poločasu horší hosté rozkoukali, prohrávali v 15. minutě 0:2. A to ještě autor obou branek Macháček měl další šance. Ruprechtičtí byli neškodní a do závěru pro ně nepovedené půle jen sporadicky vystřelili z uctivé vzdálenosti. Před půlí se ale prosadil hostující Patrman po úniku z polovičky a pak vyrovnal za chvíli hezkou střelou z dálky Stříteský.