Chrastavský Spartak bojuje o postup. Diváci fandí zpoza silnice

Tomáš Honzejk sportovní reportér

Jedenáct. Přesně tolik let uplynulo od zničujících povodní v Chrastavě, které vzaly místnímu Spartaku celý areál a klub tak musel začít budovat vše od nuly. To se po dvou letech povedlo. Třešničkou na dortu byl postup do divize v roce 2016. Momentálně vede chrastavský celek I.A třídu a usiluje o postup do Krajského přeboru.

Pohled na hřiště a hlavní budovu Spartaku Chrastava. | Foto: DENÍK/Tomáš Honzejk