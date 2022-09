Souboj dvou nejlepších týmů podzimu rozhodly poslední dvě minuty, kdy se dvakrát trefil nejlepší střelec soutěže Jan Janků, který dal šestý gól sezony po dlouhém autu a sedmý z penalty.

„Nakonec jsme na malém hřišti rozhodli po autu v 88. minutě. První poločas byl Rapid lepší, pak to byl soubojový zápas a já jsem rád, že jsme ho zvládli. Těší mě, že nám podzim vychází, projevuje se, že se kluci schází a nemusíme si půjčovat nikoho z béčka. V neděli máme Jablonné v Podještědí, kdy chceme formu a výhru z venku potvrdit,“ řekl trenér lídra tabulky David Novotný.

„Říkali jsme si, že Janků, který se dobře orientuje ve vápně a je šikovný, nám nesmí dát gól a on dal dva. Jak říkám, pokud nedáte gól, vyhrát nemůžete. Rozhodly naše nevyužité šance, musím se až smát, co jsme nedali. A tak naše chybky na konci rozhodly. Hodkovice byly v závěru nebezpečné, měly lepší koncentraci a projevila se jejich zkušenost. Dostali jsme lekci, ale herně jsem spokojen, bylo to dobré utkání a mám radost, že jsme ho zvládli, třebaže jsme nebyli kompletní,“ uvedl trenér poražených Pavel Jakubec s tím, že si snad tým napraví chuť v sobotu v Novém Městě pod Smrkem.

Jakubec je s vykročením do sezony přes porážku celkově pokojen „Bereme to sportovně. S postupem času doceňujeme výhru nad Ruprechticemi, které teď vyhráli 2:0 v Hrádku nad Nisou,“ uvedl kouč mladých libereckých vojáků.

I. A třída má tři neporažené lídry. Tři kluby na první bod dál čekají

Vratislavice – Doksy 1:1 (1:1)

Obě branky padly v úvodu střetnutí. Domácí dostal v 11. minutě do vedení Jaroslav Váňa, za hosty srovnal o sedm minut později Josef Švec.

„První poločas byl vyrovnaný, nahoru dolů, šance na obou stranách. Dostali jsme se do vedení, ale Doksy snadno vyrovnali. Postupem času jsme zlepšili pohyb, hostům docházely síly a my je dostali pod tlak. Bohužel jsme nebyli schopni dát gól a na konci jsme měli ještě štěstí, že jsme z brejku neinkasovali. Remíza je asi zasloužená, ale my si musíme uvědomit, že pokud chceme vyhrávat, musíme hrát celý zápas a ne jen jeden poločas,“ zdůraznil při hodnocení střetnutí vratislavický trenér Daniel Vlk.

Hrádek n. N. B– Ruprechtice 0:2 (0:1)

„Soupeř hned od začátku svého velkého hřiště dobře využíval, vhodně roztahoval hru, rychle kombinoval, a my jsme byli u všeho pozdě. Na začátku jsme byli opravdu pod tlakem a moc jsme nevěděli, kde nám hlava stojí. V nejtěžších úvodních chvílích nás zákrokem zachránil i brankář Vavřich a museli jsme reagovat změnou rozestavení, která přinesla své ovoce a hru trochu vyrovnala. Navíc napadající Borkovec donutil brankáře hostů k nákopu takovým způsobem, že jej nastřelil do boku, a odražený míč se dokutálel do branky. Najednou jsme tak vedli 1:0, což nás psychicky nakoplo a začali jsme více kousat,“ popsal, jak se rodila výhra tajemník Ruprechtic Miloslav Cihlář.