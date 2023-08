Kouč vidí situaci s nadhledem. „Bereme to sportovně. Višňová měla vyzrálejší mančaft a o jeden gól vyhrála zaslouženě. Ani já nejsem zklamaný z herního projevu mého celku, vstup do soutěže se nám vzhledem k tomu, že málokdo z našich dorostenců tak vysokou soutěž někdy v dosavadní kariéře hrál, povedl, ale poctivý výkon a pozitivní dojem z premiéry nám body nepřinese.“

Rapid sice od 7. minuty po trefě domácího Jana Bednáře prohrával, avšak pak trefil tyč a deset minut po přestávce vyrovnal z penalty Michal Andrš.

Daníčkova gól paráda nestačila, derby v Přepeřích vyhrála liberecká parta

„Domácí na nás vlétli jako uragán, dali gól a nám chvíli trvalo, než jsme odhodili respekt. Pak jsem byl spokojen s naší defenzivou. Hra se postupně začala vyrovnávat a řekl bych, že ve druhé půli jsme měli i pasáže, kdy jsme byli lepší,“ uvedl Jakubec.

V dalším kole přivítá jeho tým rezervu Velkých Hamrů. "Bude to velký zátěžový test. Byl jsem se na ně podívat s Chrastavou, kombinačně jsou skvělí, tradičně patří do top trojky soutěže. Hraje se u nás, ale jasný favorit budou Hamry. Snad to odehrajeme se ctí," dodal kouč Rapidu.