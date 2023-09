"Zatím je vývoj sezony samozřejmě pozitivní, ale už v Hamrech to bude o něčem jiném," nepřeceňuje víkendovou domácí vysokou výhru předseda prvního celku tabulky Ondřej Holeček.

Sobotní zápas vám vyšel na jedničku, že?

S Višňovou se nám v poslední době na domácím hřišti celkem daří, jinak je to u nich, kde nám nevyhovuje jejich menší hrací plocha. Jsme rádi za šest gólů i za to, že se divákům zápas líbil.

Kaše + Kaše v akci, pálil i Kirk. Litvínov rozhodl derby rychle, z přesilovek

S jakou taktikou jste do zápasu šli?Věděli, že i Jiskra měla dobrý úvod sezony. Cílem bylo nedovolit nakopávat dlouhé míče na jejich vysoké hráče Mazánka s Michálkem, což se nám docela dařilo.

Co zápas rozhodlo?

Rychle jsme se Petrem Soukeníkem dostali ve 3. minutě do vedení, uklidnili se a postupně přidali další branky. Soupeře jsme pustili snad do jediné šance, kterou navíc náš brankář Daniel Mohr hezky chytil.