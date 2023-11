Právě tandem Pěnčín - Hrádek nad Nisou ostatním ujel o parník. Pěnčín se stal lídrem díky nepatrně lepšímu (dvěma gólům) skóre. Jen pro úplnost… Třetí juniorka Velkých Hamrů, která z logiky věci o postupu neuvažuje, ztrácí deset bodů, čtvrtá Skalice u České Lípy dvanáct.

Předseda hrádeckého klubu se mohl podepsal pod hezké pololetní vysvědčení. "Podzimní půl sezonu nemůžeme hodnotit jinak než jako veleúspěšnou. Na podzim jsme jedenáct ze třinácti utkání vyhráli a jen dvakrát remizovali. A to ještě v obou případech soupeř vyrovnal v poslední minutě zápasu. Takže co se týká výsledků, tak určitě spokojenost," prohlásil v rozhovoru pro Deník klubový šéf.

Naplnit předsezonní ambice se tedy podařilo, že?

Ambice byla umístit se v první pětce tabulky, což se nám tedy podařilo.

Ani jednou jste neprohráli, to je dobré vysvědčení, že?

Každou sezonu se pořád trochu posouváme jak výsledkově, tak herně a i když zejména ve venkovních utkáních by výkony mohly být lepší, tak díky dobré týmové práci zvládáme i tyto zápasy.

FOTO, VIDEO: Frýdlant mrzí domácí ztráty. Dál chce být pro všechny nepříjemný

Končili jste remízou s Pěnčínem, byl to vrchol podzimu a bod z venku berete, když jste dostali gól na konci?Bod z venku určitě bereme, i když jsme byli velice blízko výhře. Na druhou stranu být rovnocenným soupeřem mužstvu, kde jsou hráči, kteří většinou hráli divizi a výš, a jsou měsíčně placeni, je pro nás obrovským úspěchem.

Jaká byla úroveň soutěže? Co třeba nováčci?

Úroveň soutěže je přibližně stejná jako vloni, zkvalitnění přišlo příchodem Chrastavy a dominantní mi přijde Pěnčín. Jsou tam, jak jsem říkal, nadstandardní hráči na tuto soutěž, my jim konkurujeme hlavně dobrou organizací hry a týmovou prací.

Minulý rok jste postup odmítli, jak vidíte situaci teď, přemýšleli byste o divizi?

Ano odmítli, jaro jsme neměli ideální a na druhé místo jsme se dostali až posledním zápasem, navíc si myslíme, že postoupit by měl vždy vítěz, tak jsme postup odmítli. Dalším důležitým bodem proč jsme do toho nešli, byl hráčský kádr, který bychom nestihli posílit, a také jsme na to nebyli připraveni po finanční stránce. Nyní jsme ve fázi, že se o té možnosti minimálně bavíme a podnikáme kroky, abychom byli v případě vítězství v soutěži na tuto možnost připraveni. Pravděpodobnější je ale varianta, že soutěž vyhraje Pěnčín, naposledy odmítl postup z důvodu nevyhovujícího zázemí, ale to by již neměl být problém, jelikož během jara by měli mít zázemí nové.

Můžete trochu zhodnotil tým jako takový?

Máme velice mladý tým, tedy až na mě a na bratra. Většina kluků je mezi 18 až 24 lety tzn., že ti hráči ještě výkonnostně porostou, a proto jsme co se týká budoucnosti optimističtí. Všichni hráči zaslouží pochvalu, protože výsledek nedělají jednotlivci, ale tým a v tom si myslím, že je naše hlavní síla. Proto bych nerad vyzdvihoval jednotlivce, i když by si to někteří zasloužili.

Opravdu jmenovitě nepochválíte?

Kdo zaslouží pochvalu je trenér Míra Jeník, je u nás pátým rokem a pořád se posouváme nejen výkonnostně, ale i jak se na hřišti prezentujeme. Myslím, že na tuto soutěž se jedná o nadstandartního trenéra a jsme rádi, že je u nás. Dál bych chtěl touto cestou poděkovat všem lidem z klubu, kteří se nějakým způsobem zapojují do fungování klubu a také dalším trenérům, protože základem všeho, je kvalitní práce s mládeží, a to v dnešní době, kdy děti místo pohybu dávají předost počítačovým hrám, tyto děti u fotbalu udržet je naší prioritou číslo jedna. A myslím, že se nám daří kvalitní odchovance vychovávat. Poděkování také patří vedení města Hrádek nad Nisou zastoupené panem starostou Pepou Horinkou, protože ne všude je podpora sportu městem či obcí samozřejmostí a bez této podpory si fungování klubu nedokážu představit.

Vítězná pohárová tečka. Liberec neměl potíže a těší se na los čtvrtfinále

Jaká bude příprava, máte nějaký prosincový blok, nebo plán na zimní měsíce?Nyní se scházíme dvakrát v týdnu na fotbálek 2x 30 minut a takto pojedeme až do konce roku. Přípravu začínáme 23. ledna a sehrajeme v ní přátelská utkání proti SK Vilémov, SK Mnichovo Hradiště, FC Slovan Liberec U1“ a následně bychom měli vstoupit do poháru LKFS. První mistrovské utkání proti VTJ Rapid Liberec bychom měli odehrát 23. března.

Budete řešit nějaké kádrové změny?

Je tam jeden hráč, kterého bychom chtěli v zimě získat, ale s největší pravděpodobností zůstane kádr pro jaro stejný.

S čím půjdete do jara?

Určitě s tím abychom potvrdili výsledky z podzimu, což se nám poslední dva roky nedařilo, protože jsme jaro měli výrazně horší než podzim, to je náš hlavní cíl.