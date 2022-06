A co v kauze šlo? „Před zápasem jsem měl telefonát od asistenta trenéra Doubí. Zeptal se mě, jestli by nešlo, abychom kluky do toho zápasu moc nemotivovali, že hrajou o první místo s Českou Lípou a že už mají nakoupený mistrovský trička. Já jsem to samozřejmě odmítl. Určitě nešlo o nějaké úplatky, nebo že by nám někdo nabízel peníze. Podle mých informací ten trenér v klubu kvůli tomu skončil, vyhodili ho,“ řekl pro Deník šéftrenér mládeže klubu TJ Sokol Ruprechtice Radek Petrement s tím, že se mu hrubě nelíbily příspěvky ohledně brutálního faulu na sociálních sítích.

Klub Doubí se v úterý proti některým tvrzením ohradil v tiskové zprávě. V dalších bodech uznal vinu a omluvil se. „Ano, zaregistrovali jsme to, ve čtvrtek by mělo dojít ještě s vedením Doubí a představiteli okresního fotbalového svazu ke schůzce, kde to chceme uzavřít,“ uvedl mládežnický šéftrenér.

Ke zmiňovanému utkání utkání starších žáků TJ Sokol Doubí – TJ Sokol Ruprechtice vydalo vedení domácího celku oficiální prohlášeni. „Sokol Doubí se kategoricky distancuje od ovlivňování zápasu ze strany vedoucího starších žáků. Jednal bez vědomí vedení klubu z jeho dovolené v zahraničí. Sám nebyl na posledních dvou utkáních starších žáku Sokola Doubí přítomen. Jeho chování nebyl klub schopen ovlivnit. Vzniklou situaci klub vyřešil propuštěním tohoto člověka, který u nás působil pouze dva měsíce,“ uvedlo Doubí na svém webu.

A co se uvádí k zmiňovanému zákroku na hřišti? „Zranění ruprechtického hráče velice litujeme a věříme v jeho brzké uzdravení. Ke zranění došlo při nezaviněné srážce s naším hráčem, což potvrdil i výrok rozhodčího.“

Zápas měla rovněž doprovázet nepřátelská atmosféra a urážky soupeřových hráčů ukrajinského původu. „Na základě pondělní schůzky s většinou rodičů hráčů nesouhlasíme s obviněním z urážení hráčů Ruprechtic ukrajinského původu během utkání. Pokud od některých jednotlivců z řad fanoušků k tomuto došlo, tak za to se klubu Ruprechtic omlouváme, ale chováním některých jednotlivců ve společnosti v dnešní době je někdy za hranou, i když se to snažíme eliminovat, nemůže to vždy ovlivnit. I náš klub má ve svých řadách ukrajinské sportovce, kterém jsme vytvořili podmínky ke sportu a zároveň jsme je materiálně vybavili.

Sokol Doubí nesouhlasí zásadně s invazí na Ukrajinu a proto poskytuje ukrajinským sportovcům zázemí pro jejich další rozvoj a zároveň areál využívají ukrajinské děti z ubytovny sousedící s areálem. Klub se distancuje od údajného nevhodného chování personálu restaurace. Provozovatel restaurace z toho vyvodil patřičné důsledky. Klub se odmítá ztotožnit s příspěvky na sociálních sítích, které byly zveřejněny jednotlivci po utkání a vyzval k jejich stažení a k veřejné omluvě,“ je v prohlášení.

Zároveň byl Ruprechticím zaslán omluvný dopis. „Ano, to je pravda, už jsme jo obdrželi,“ dodal Petrement.