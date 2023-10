V dalším kole navíc bude o víkendu proti lídrovi z Pěnčína chybět Lukáš Menšík, jenž byl po dvou žlutých kartách šest mimnut před koncem vyloučen. Výši jeho trestu určí disciplinární komise. "Máme doma od půl třetí Pěnčín. Uvidíme, jak na tom budeme. Chybí nám mimo jiné dva stopeři, snad se alespoň jeden dá dohromady. No bude to zajímavé," říká žibřidický kouč.

Jeho tým byl i přes různé komplikace v Bělé blízko tříbodovému triumfu. "Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním byli dominantní domácí, klidně jsme mohli 2:5 prohrávat. První půli jsme prohráli 1:2, ale druhá, to byl velký opak. Na začátku jsme vyrovnali, přidali třetí gól a řekl bych, že jsme byli lepším týmem. A to i v sestavě, kterou jsem postavil," je přesvědčen 60letý Broschinský.

Tygři opět padli doma po nájezdech. Rozhodně jsme chtěli více, přiznal Kudrna

Povídejte…Opět jsem neměl lidi, odjelo nás jedenáct. Asi ve 20. minutě se mi zranil stoper, který to do přestávky dokulhal. Pak jsme museli střídat. Jednoho gólmana jsme dali do útoku, druhého do brány, nicméně jsme byli lepší.

Ale na tři body jste nedosáhli…

Řekl bych, že nás poškodilo v závěru vyloučení. V deseti nám na těžkém terénu rychle ubývaly síly. Zatímco domácí měli pět náhradníků, tak u nás jsem byl na lavici pouze já… Posledních patnáct minut jsme se jen bránili, je škoda, že jsme si nechali dát gól v 90. minutě. Ale byla to nádherná střela z dálky, gólman byl podle mě bez nároku.

Jak tedy konečnou remízu berete?

Bod je asi spravedlivý. Domácí taky nebyli kompletní, my taky ne.