Rynoltický Tomáš Vacek, kapitán týmu, sekretář klubu či letitý sudí z Liberecka, dokonce uvažoval o přerušení fotbalové činnosti. Po jeho sobotním napadení měl potíže i při nedělním utkání I. A třídy, kde byl delegován jako asistent rozhodčího v duelu I. A třídy Bílý Kostel – Semily (3:2).

Stejný fanoušek dorazil na zápas ve 40, minutě a slovně ho napadal, Počítá, že se zápasem Chrastava – Rynoltice bude zabývat zřejmě na čtvrtečním jednání sportovně technická komise.

Při žádosti o rozhovor se omluvil s tím, že se k nepříjemné situaci, kterou završilo jeho napadení divákem a následné rozhodnutí hostů nedohrát, už nechce vyjadřovat a rád by ji považoval ze své strany za definitivně uzavřenou.

Co se vlastně v sobotním zahajovacím utkání sezony nováčka soutěže Spartaku Chrastava, který se dobrovolně místo krajského přeboru přihlásil o soutěž níž, stalo?

V 76. minutě došlo při obranném odkopu a v zápalu boje hostujícího obránce Lukáše Bláhy k nechtěnému zranění dítěte a následného incidentu fanoušků s hostujícím kapitánem. Spartak vedl nad Rynolticemi v té chvíli 2:1, avšak hosté zápas z obav o bezpečnost odmítali dohrát.

A jak tedy vidí ze svého pohledu situaci Rynoltičtí? "Nechceme se pouštět do žádné mediální války, ale domácí viděli ten incident z jedné strany a my z druhé. V žádném případě nám nešlo o to, že můžeme přijít po nedohraném utkání za stavu 1:2 ke třem bodům. Předpisy a normy známe a případná kontumace v náš prospěch podle nás ani není možná, určitě jsme nejednali z nějaké vypočítavosti. Pokud jeden tým opustí hřiště, tak kontumace v jeho prospěch nenastane v podstatě nikdy.

Ten zápas se hodně propírá, ta situace ze 76. minuty už byla popsána všude a hodně. Rozhodně ale nešlo o konflikt nebo problém kapitána s otcem dítěte. On chtěl jen situaci s fanoušky uklidnit, odtáhnout našeho hráče, protože po něm lidi šli a v ten moment, kdy míč po odskočení dospělých trefil za zábradlím dítě, byla příšerná, ale vznikly takové emoce, že to domluvou řešit nešlo. My jsme nakonec souhlasili a podepsali, co dal rozhodčí Petr Zboroň do zápisu. Počítáme s tím, že vše uzavře STK, předpokládáme, že si nás na své jednání pozve. Myslíme, že na to má čtrnáct dní. Předpokládáme, že se bude konat opakovaný zápas, je možné, že třeba bez diváků.

Chování fanoušků ze strany Chrastavy po incidentu nás mrzí, byl napaden náš hráč a nedočkali jsme se ani omluvy… Zápas jsme chtěli dohrát, ale potíže a slovní ataky pokračovaly ještě hodinu a dvacet minut po přerušení. Do dalšího kola nastoupíme, v sobotu hostíme Krásnou Studánku, nechceme se dál takto zviditelňovat a po rozhodnutí STK budeme považovat události z úvodního kola sezony za uzavřené…"