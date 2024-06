Mrzela ho ale kvalita domácího hřiště. „Hrálo se bohužel na špatném terénu. Zapršelo a místy byly na hřišti kaluže. Musím ale říct, že se obě mužstva snažila hrát fotbal, co to šlo. Byl to podobný zápas jako v Semilech na podzim. Musím také soupeře pochválit. S mladým mančaftem se nám kombinačně vyrovnali, ale měli horší finální fázi,“ všiml si kouč.

To domácí hned třikrát rozvlnili síť za brankářem soupeře. „Naopak nám se podařilo jednu šanci využít. V prvním poločase jsme byli nebezpečnější a v 17. minutě šli do vedení po brance Číže. Další možnosti už jsme ale do poločasu bohužel neproměnili. Na začátku druhé půle se nám však povedlo prosadit po rohovém kopu, kdy skóroval Pugner, což nás uklidnilo. Pak už to bylo z naší strany kontrolované a nakonec jsme přidali ještě třetí gól,“ pochvaloval si.

Tímto ziskem tří bodů si Ruprechtice zajistily účast v A třídě také v příštím ročníku. „Pro nás je to cenná výhra hlavně v tom, že máme jistotu záchrany pro příští sezonu a nemusíme se strachovat o sestup. Je hotovo. Poslední dva zápasy ale budeme chtít odjezdit naplno a zahrát si dobrý fotbal,“ slibuje Buša.

Přestože jsou Semily až za Ruprechticemi, už mohou hrát také v klidu a pro radost. „I přesto deštivé počasí a nekvalitní terén jsme dobrým pohybem na začátku získali herní převahu. Asi po deseti minutách se ale soupeři podařilo získat vhazování nedaleko našeho vápna a my jsme zopakovali chybu z minulého týdne. Nejprve jsme měli štěstí, odražený míč ale našel volného hráče Ruprechtic a ten už ho dostal do branky,“ mrzelo hostujícího kouče Miroslava Hejduka.

I nadále se jeho svěřenci snažili. „Pak se hra víceméně vyrovnala. Do konce poločasu jsme nebyli horším týmem, ale nedokázali jsme si připravit žádnou větší šanci. Hned na začátku druhé části jsme nepohlídali pro změnu roh. Náš výkon postupně degradoval, a tím jsme si nakonec vysloužili ještě třetí gól. Za celý zápas jsme nijak výrazně domácího brankáře neohrozili. I proto jsme si nakonec ani nezasloužili nic jiného než porážku,“ uznal kouč.