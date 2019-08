Před zápasem moc do zpěvu ruprechtickému trenérovi Rampáčkovi nebylo. Na předzápasovém tréninku půltucet plejerů, navíc Michal Průcha rodil prvorozeného syna Matěje. Gólman Vavřich má zlomený prst a do branky šel mladý Nováček.

Hejnice s trenéry Hauerem a Pokorným vypadaly sebevědomě, což od začátku prokazovaly na hřišti.

Dobře kombinující hosté tvořili hru, ale kupodivu domácí měli velké šance. Tu největší propásl v 18. minutě Chwiedziuk, kdy nechal vyniknout Toneva a vzápětí mu gólovou hlavičku vykopl z čáry obránce. Ruprechtičtí se proto začali více tlačit dopředu, jenže při svém rohovém kopu udělali hosté brejk a na jediného obránce se řítili tři hráči. Pochopitelně nájezd využili Koťátkem – 0:1.



Domácí pak vypadli ze hry i kvůli tomu, že mladý Rampáček musel střídat kvůli zraněnému koleni. Ve 40. zasahoval výborně Nováček, ale minutu před půlí volný hejnický David Neumann na vápně navýšil na 2:0.

Hned na začátku II. půle hosté doslova pohrdli tutovkou, ale na změnu skóre domácí nevypadali. „Měli jsme dát gól a zápas by byl náš. Věděli jsme, že domácí budou hrát zezadu a byli jsme na ně připraveni. První půle byla naše, přesto jsem v kabině hráče upozorňoval, že 0:2 je nejhorší výsledek. A to se potvrdili,“ řekl trenér Hejnic Miroslav Hauer. Ve 49. domácí Chwiedziuk pálil trestný kop přesně na 1:2. Ruprechtice postupně ožily a hosté jakoby přestali aktivně hrát.

Šance se rodily na obou stranách, domácí trenér při bránění nastřelil tyč vlastní brány. Dvacet minut před koncem oživil hru domácích novopečený otec Průcha a jeho druhý kontakt s míčem znamenal srovnání skóre na 2:2. Ruprechtice měli několik pěkných křídelních akcí, podobně jako soupeř. Utkání bylo na vážkách, útočilo se a diváci se dostávali do varu. Vyloženou šanci zazdil domácí Průcha ze dvou kroků. Stále to bylo kdo s koho.

Bod by možná domácí brali, jenže vycítili další šanci, stejně jako hosté, kteří ztratili dvougólový náskok. A byl to opět čerstvý Průcha, který jeden z řady útoků zakončil přesně k tyči na 3:2. Bylo tedy otočeno skóre, stále však kvalitní Hejnice tvrdě dotíraly a hnaly se do útočení. Nastavovaly se tři minuty, jenže bez změny skóre. „Dvacet minut nás Hejnice přehrávali a daly také dva góly. Přitom mohlo být 4:2 pro nás. Po přestávce jsme konečně přidali i branky a nakonec dokázali v hektickém závěru zvítězit,“ doplnil trenér Zbyněk Rampáček.

Ruprechtice – Hejnice 3:2 (0:2)

Branky: 72. a 89. Průcha, 49. Chwiedziuk – 27. Koťátko, 45. D. Neumann. Rozhodčí: Mizera, ŽK: 0:2, 70 diváků.

Ruprechtice: Nováček – Pokorný, M. Šrajbr, Rampáček st., Horák – Chwiedziuk, Rampáček ml. (35. Stříteský – 69. Průcha), Vlach, Vrtal – L. Šrajbr (84. Dlabola), Vencl (81. Konopáč).

Hejnice: Tonev – P. Neumann (56. Malinský), Havlišta, Kozel, Dressler – Bouzek, Koťátko, Kobr, Havel – Sirůček, D. Neumann.