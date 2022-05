„Zápas jsem si představoval vzhledem k postavení v tabulce jednodušší. Sedmihorky se na derby dokázaly namotivovat a dobře připravit. Dostaly se do vedení a my byli dvacet minut trochu opaření. Naštěstí jsme dokázali tlak vystupňovat, do poločasu otočit skóre a ve druhé půli už jsme byli lepším, organizovanějším týmem, přidali třetí gól a zaslouženě získali tři body,“ řekl trenér turnovského lídra tabulky Tomáš Nosek.

„Měli jsme k dispozici kombinovanou sestavu. Chybělo nám pět hráčů ze základů. A tak si myslím, že jsme neodevzdali špatný výkon, že jsme Turnovu cestu ke třem bodům ztížili a nemusíme se za naši hru stydět. Nezískali jsme sice ani body, ale náš výkon špatný nebyl. Turnov by byl velký favorit, i kdybychom byli v plné sestavě,“ řekl za Sedmihorky vedoucí týmu Miroslav Kobrle.

Remízový výsledek 1:1 přineslo derby mezi domácím Novým Borem a Skalicí. Obě branky padly brzy. Za hosty se už po třech minutách prosadil Kaňkovský a za domácí srovnal v 11. minutě Konečný. Oba celky také viděly po jedné červené kartě.

„Derby se Skalicí je vždy vyhecovanou záležitostí. Myslím, že bod je pro nás hodně cenným, protože Skalici možná ještě myslí na postup do divize a my ji takhle oloupili. Radost jsme měl z našich dorostenců. Ti neuhnuli ze žádného souboje a že jich je vždy při derby spousta,“ těšilo novoborského kouče Jana Broschinského staršího. Hodně rozladěný byl naopak po derby trenér Skalice Zdeněk Baťka.

„Je dva dny po derby a pořád se s tím peru. Rozhodčí zápas absolutně nezvládli. Chvílemi tam byli od domácích až brutální fauly. To co předvedli Kubeš, Třešňák nebo Broschinský, to bylo šílený. Zažil jsem ve fotbale hodně, ale tohle snad ještě ne,“ vyprávěl Baťka s tím, že sám momentálně neví, jak složí tým na další zápas, protože hráče má po derby doslova pobité.

Remíza 2:2 se narodila i v zápase Lomnice se Stráží.

„Soupeř je přibližně na naší úrovni. My i hosté měli obrovské množství šancí, u nás útočná fáze byla kvalitní, ale dozadu obě obrany se moc nevyznamenaly. My jsme prohráli poločas. Hosté šli dvakrát sami na bránu. V první půli u nás dal břevno Fedorko a Komárek. Měli jsme čtyři samostatné útoky, hodně šancí, ale nic z nich nebylo,“ litoval lomnický kouč Zdeněk Baudyš.

Doma selhal Železný Brod, který nedokázal dát branku a kapituloval s Desnou 0:2.

„Lepila se nám smůla na paty. Tak to ve fotbale bývá, někdy tam spadne všechno, někdy nic. Počítalo se s tím, že jsme jasní favorité. Po zápase bylo trochu smutno, ale bereme tato utkání už jako přípravu na další sezónu. Snad se nám to příště vyhne. Poučíme se z toho,“ řekl železnobrodský trenér Milan Mayer.