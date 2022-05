Šlágr 23. kola měl dva hlavní hrdiny. Na straně domácích obstaral dvě branky ve druhé půli Vojtěch Jarý, hosty táhl hattrickem Jakub Kouba. „Ten konec jsme si měli pohlídat víc,“ litoval inkasované branky v 90. minutě žibřidický manažer Antonín Toločko. „Jarý je náš střelec, na 3:3 dal po individuální akci, vyrovnání bylo na konci, ale bylo zasloužené,“ uvedl Passian.

Derby Rozstání a Žibřidice skončilo remízou 3:3.Zdroj: Facebook Sokol Žibřidice

Emoce vzplály v nastaveném čase, kdy hosté ještě skórovali na 4:3. Hlavní rozhodčí Filip Nešněra sice nejdříve branku uznal, ale po konzultaci s asistentem odhalil ruku a gól odvolal. Na straně domácích byl vyloučen Michal Novák, na straně druhé Jakub Štefan. „Konec byl nervózní, museli jsme pro rozhodčí i udělat koridor, ale žádné pěsti nelétaly, nic takového,“ ujistil Passian. „Ten závěr vůbec nebudu komentovat, ruka neruka, ta odezva… K sudím jsem se nikdy nevyjadřoval a nebudu to dělat ani teď,“ uvedl Toločko.

Okresní přebor: Osečná připravila Jokers druhý domácí nezdar

„Bylo to vyrovnané, vyhecované utkání, ve kterém byli hosté lepší v prvním poločase a my zase ve druhém, kdy jste navíc trefili dvě tyče a břevno. Měli jsme další dvě tři tutovky, ale musím říct, že hodně nebezpečné byly i Žibřidice, podaly skvělý výkon. Ten zápas měl všechno úroveň, kulisu, bylo to heclé, musel se líbit, reklama na fotbal,“ řekl Passian. „Každý chvilku tahal pilku,“ konstatoval manažer hostů.

Do konce soutěže zbývají tři kola. Karty jsou rozdány. „Máme postup ve svých rukách, prohrát si ho můžeme jen samy. V neděli jedeme na hřiště páté Kamenice, pak máme dva zápasy doma s celky ze spodku tabulky, kdy hostíme Žandov a Stráž nad Nisou. Věřím, že už to dojedeme a udržíme,“ konstatoval Passian. „Rozstání má natolik kvalitní tým, že už si to ujít nenechá. My ale budeme bojovat až do konce, chceme uhájit druhou pozici. Věřím, že za určitých okolností dost možná postoupíme i z ní,“ dodal Toločko, jehož tým přivítá v sobotu od tří Hodkovice nad Mohelkou.

Hrádek žije. Sudí ale neměl odvahu k penaltě, řekl Věchet

Hrádek nad Nisou B porazil v I. B třídě ve skupině západ Dubnici 3:2 a dál živí naději na udržení v soutěži, Dubnice je v klidném středu tabulky. „Jednalo se o vyrovnané utkání se šťastnějším koncem pro domácí, kteří rozhodli dvě minuty před koncem. Domácí kouč ukázal šťastnou ruku, když do druhého poločasu poslal Suchardu, který dokázal rychle srovnat, za osm minut pak domácí otočili a pro nás přišla studená sprcha v 88. minutě, kdy Hrádek dal na 3:2. Padla z rohu a je to opravdu škoda. Bod jsme si zasloužili. Škoda, že sudí neměl odvahu nařídil penaltu v devadesáté minutě za dvojnásobné fauly na Závodského a Věcheta,“ řekl trenér Dubnice Rudolf Věchet.