„Po dlouhé době jsem upřednostnil rodinu, sice se hrála odveta čtvrtfinále Evropské ligy AS Řím – Feyenoord Rotterdam (4:1), ale tam jsem osobně nebyl, to by asi nebylo dobré…,“ řekl s úsměvem Pavel Jakubec.

Přiznal ale, že sobotní zápas svých libereckých svěřenců na dálku z římské metropole sledoval. „Byly to strašné nervy, poločas 1:1, pak tam naskočil druhý gól a nakonec třetí… a konec. Oddychl jsem si, protože na podzim jsme s nimi remizovali a i tentokrát mám zprávy, že Vratislavice hrály velice dobře."

Liberecké mladé pušky soutěži po nějakém čase zase kralují. "Jsem rád, že jsme se vrátili do čela tabulky, a třebaže víme, že má čtvrté Jestřebí zápas k dobru, tak je pro nás současné první místo zavazující. Jak na to koukám, tak vykrystalizovala silná pětka, kam počítám i Kamenici, kde každý může o body připravit každého. Čekám ještě hodně zajímavých sedm kol,“ uvedl kouč Rapidu.

Měl radost ze znovuzrození střelce Gschwentnera. „Jsem rád, že mu to tam, po zápasech, kdy se nemohl trefit, napadalo. Stejně tak mě těší návrat brankáře Bronislava Kulicha, který po zranění prakticky měsíc a půl netrénoval. Těší mě i ty tři body. První porazil posledního, ale víte, jak to v derby bývá. I vzhledem k náročnému terénu nebyla naše předvedená hra ideální. Formu spíš hledáme, ale proti bojovnému soupeři jsme to ubojovali a cíl, s kterým jsme do Vratislavic jeli, jsme splnili. Byla to ale podle mých informací spíš taková přetlačovaná,“ dodal Jakubec.

Další zápas sehraje Rapid v sobotu proti Kamenici. Nová Ves uvidí od 17.00 souboj favoritů na postup.