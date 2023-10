"Moje pocity po zápase s Novým Borem jsou smíšené. Na zápas jsme se poměrně dlouho připravovali. Vzhledem k vývoji utkání jsem lehce zklamaný a pak po závěru i šťastný," popsal svoje nelehké rozpoložení kouč s tím, že střetnutí to bylo pěkné, ale pro něj osobně trochu ne nervově jednoduché…

Jak jste tedy zápas viděl?

Vedli jsme 1:0, pak náskok zvýšili a ještě 25 minut před koncem jsme vedli 2:0. Jenže pak nás postihl desetiminutový výpadek, kdy soupeř otočil z 0:2 na 3:2 a najednou jsme deset minut před koncem byli málem v beznadějné situaci. Šťastně jsme vyrovnali na 3:3 a máme první bod.

Je pro psychiku vašeho mladého týmu první úspěch důležitý?

Bod toho z našeho pohledu moc neřeší. Nový Bor jsme chtěli porazit a přiblížit se mu na rozdíl jednoho bodu… To se nepovedla a konečná remíza je zároveň pro Nový Bor malá výhra, protože jsme se mu na konci tabulky nepřiblížili a oni nám o čtyři body zůstali odskočení.

Našel jste přesto nějaká pozitiva? Kluci to odmakali, odbojovali, už na našem kontě nesvítí ta hrůzostrašná nula. Mrzí mě, že nás potkaly v dobře rozehraném střetnutí individuální chyby, které nás stály lepší výsledek. S trenérem Nového Boru jsme se po zápase shodli, protože se potkaly dva nejmladší mančafty v soutěži a těch chybiček v rozehrávce na obou stranách bylo dost. V přátelském duchu jsme si popovídali, jak to není úplně jednoduché mít až takhle mlaďounký mančaft.

Co vám první polovina podzimu v krajském přeboru ukázala?

V každém utkání se z naší strany objevují určitě dobré pasáže, ale zároveň se bohužel neumíme vyvarovat výpadku.. On není dlouhý. Trvá pár minut, jako třeba před tím s Pěnčínem. Tam jsme v první půli taky dostali tři branky za deset minut. Vždy nás potká zakolísání výkonu a na to se budeme muset zaměřit.

Nyní vás čeká další série zápasů, o víkendu konfrontace s dalším nováčkem…

Pokračujeme dál. Stále máme na čem pracovat a máme co zlepšovat. V sobotu jedeme do Chrastavy, je nám jasné, že to tam pro nás bude opět strašně těžké.