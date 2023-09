Právě vzedmutí jeho svěřenců na začátku druhé půle mu udělalo největší radost. „Dvanáct minut jsme byli lepší, vážím si toho, že to kluci nezabalili a snažili se s výsledkem ještě něco udělat. Na druhou stranu všichni víme, že se fotbal hraje 90 minut a z celkového pohledu je to vysoká porážka. Vše zlomil čtvrtý hostující gól, někteří naši kluci to pak už nedali v hlavě. Opět se na nás projevila nezkušenost, soupeř vyhrál zaslouženě, byl lepší,“ uznal kouč Rapidu.

Hrádek udržel v krajském přeboru pozici lídra, Brod ale neprodal kůži zadarmo

Výše porážky ho ale mrzí… „Ten počet branek je vysoký, navíc ani já jsem v kariéře nezažil šest porážek v řadě, takže i pro mě je to nová situace,“ přiznal Jakubec, jehož tým navíc v sobotu jede do Pěnčína, nastoupí proti jednomu z největších favoritů a neporaženému soupeři. To bude pro poslední celek tabulky vysoká škola.

Slovan Frýdlant předvádí v úvodu sezony střídavé výkony, jako na houpačce. „Přijeli jsme sem pro tři body a až na výpadek v úvodu druhého poločasu, kdy jsme soupeři dovolili snížit skóre, jsme byli lepším týmem a těch branek mohlo být ve finále i více. Jsme spokojení, ale už myslíme na sobotní domácí utkání proti silné Skalici, kdy chceme doma konečně uspět. Cítíme, že domácím fanouškům po minulých zápasech něco dlužíme,“ hodnotil duel Milan Bláha, trenér Slovanu Frýdlant.