„Máte pravdu, herně to není ono, podzimní pohoda nám zatím chybí,“ říká kouč jehož tým má v tabulce bod k dobru před druhými Ruprechticemi a čtyři před třetími Hodkovicemi nad Mohelkou.

Rapid na úvod porazil poslední Nové Město pod Smrkem 3:2 a o posledním víkendu si na umělce v Lomnici nad Popelkou poradil s aktuálně desátým SK Jilemnice 5:1. „Výsledek hovoří o tom, že jsme po celé utkání byli lepší,“ řekl po výhře celkově spokojený trenér Pavel Jakubec.

Nastaly v zápase vůbec nějaké komplikace?

Domácí v úvodu srazila neproměněná penalta, to musím říct. My jsme pak ale přebírali iniciativu a v podstatě ten výsledek mohl být úplně jiný. My jsme totiž ještě nevyužili další řadu šancí.

Takže celkově převládá spokojenost?Přes nedostatky jsme dali pět gólů, herně to nebylo špatné, ale na té koncovce musíme zapracovat.

Co řeknete na adresu Jilemnice, která v první půli držela krok a prohrávala jen o gól 0:1?

Čekali jsme těžký zápas, oni na podzim dokonce vzali body Ruprechticím a dalším kvalitním celkům z popředí tabulky. Naše očekávání se v bojovném zápase skutečně potvrdila

Nyní jedete opět na umělku, tentokrát do Heřmanic, kde vás v sobotu v poledne přivítá Tatran Jablonné v Podještědí. Jaký duel čekáte?

Pevně věřím, že se po nervózním začátku jara začínáme rozehrávat. Nejsme v úplné herní pohodě, na druhou stranu jsem rád, že nám to na body zatím stačilo.