Rapid jde do krajského přeboru. Známe i další přesuny mužstev mezi soutěžemi

Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

VTJ Rapid Liberec bude hrát v nadcházející sezoně fotbalový krajský přebor. Na zítřejším svazovém aktivu v libereckém hotelu Liberec budou oznámeny další novinky, přesuny mužstev mezi soutěžemi. "Lze říci, že prožíváme z tohoto pohledu poměrně rušné léto," řekl v rozhovoru sekretář krajského svazu Zbyněk Poppr. Deník ví o dalších nečekaných rošádách. Definitivní razítko na složení jednotlivých soutěží dá úterní ostře sledovaný aktiv.

Krajské soutěže, přesněji řečeno jejich složení, zažívají turbulentní léto. Zatímco o postup do divize, čtvrté nejvyšší soutěže v zemi, byl zájem nulový, od krajského až po okresní přebory ke změnám dochází. Vedení svazu na změny reagovalo, oslovilo jednotlivé kluby, a proto už se podoba jednotlivých soutěží nadcházejícího ročníku rýsuje.

"Díky tomu, že Rovensko nesplnilo licenční podmínky pro start v krajském přeboru, tak bylo přeřazeno do I. B třídy, zařazení do jaké skupiny to bude se nerozlišuje. V rámci toho byla všechna sestupující a mužstva I. A třídy oslovena, zda by neměla zájem nejvyšší krajskou soutěž doplnit," konstatoval Poppr.

Jak situace vykrystalizovala?

Vzhledem k tomu, že se tak nestalo a nikdo zájem nepotvrdil, tak rozhodoval koeficient mezi kluby, která měla nárok na postup do I. B třídy. Na základě toho následně přijalo účast v krajském přeboru mužstvo VTJ Rapid Liberec.

FOTO: Slovan finále prohrál, Bačkovský má cenu. Turnaj účel splnil, řekl Kozel

Jaká je situace mimo nejvyšší krajskou soutěž?Místo I. B třídy se do okresních soutěží přihlásily Dubnice a Jestřebí a místo nich doplnily I. B třídu Lindava a Arsenal Česká Lípa B. Všechna ostatní mužstva by měla hrát soutěže v kterých působila, respektive, na která měla nárok. Všechny ostatní přesuny mezi soutěžemi tedy nastaly v rámci postupů a sestupů.

Prožíváme z pohledu různých změn poměrně rušné léto, že?

Pohyb byl docela veliký, ale na druhou stranu jsme zaznamenali dost velký zájem z okresních přeborů o možnost startu v I. B třídě. Byl dostatek klubů na to, aby se nám soutěže podařilo obsadit. Ty dva doplňující celky Lindava a rezerva českolipského Arsenalu geograficky spadají pod OFS Česká Lípa, tím pádem mohl tamní okresní svaz navrhnout mužstva, která byla na dalších postupových místech v okresním přeboru.

Máte náznaky, že tento stav už setrvá, nebo mohou nastat změny last minute?

Situace by měla být stabilizovaná, pokud se jedná o postupy a sestupy, tak stoprocentní ještě není zmiňované Rovensko, které účast v I. B třídě potvrdilo zatím pouze telefonicky. Není to ještě na sto procent.

FOTO: Stráž padá do pralesa s ostudou, do I. B třídy jde Nová Ves a Osečná!

Na sto procent jasno musí být do zítřejšího aktivu?Ano, zítra se koná aktiv, a na něm se s definitivní platností rozhodne, jak to v nadcházející sezoně skutečně bude.

Mužstva tak budou mít dost času na přípravu a nachystat se na soutěže, v kterých budou účinkovat…

Přesně tak. Krajské soutěže v Libereckém kraji začínáme 12. srpna

Jaká je situace v mládežnických kategoriích?

Všechny kategorie jsou také obsazeny v dostatečném počtu, takže se můžeme chystat na novou sezonu.