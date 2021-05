Proti Peltovi půjde hrádecký Holeček

Krajské fotbalové volby se blíží a do čela by rád šel Ondřej Holeček ze Slovanu Hrádek. To bude zřejmě jediný protikandidát proti současnému náčelníkovi LKFS Miroslavu Peltovi.

Ondřej Holeček. | Foto: Archiv O. Holečka

Holeček (39 let) je stále aktivním hráčem Hrádku v krajském přeboru a také předsedou klubu. Hrádecký kandidát v minulých dnech uspořádal na tribuně hrádeckého stadiónu besedu, kam byli pozváni zástupci klubů Libereckého kraje, členové výkonných výborů okresních fotbalových svazů, kteří mají volební hlas a také představitel (f)evoluce Vladimír Šmicer, který Holečka podporuje. "Sešli jsme na základě oznámení o konání shromáždění na tribuně a zúčastnili se téměř všichni volitelé," uvedl Holeček. Na začátku všeho byla debata v klubu, koho volit v krajských fotbalových volbách. "Věděli jsme, že jediný, kdo podal kandidaturu, je Miroslav Pelta, to samé jsme řešili s některými členy OFS Liberec a dospěli k závěru, že bychom se měli pokusit alespoň najít nějakého protikandidáta, přiznal Holeček. "Celkově proti panu Peltovi nic nemáme, ale vzhledem k současným okolnostem si myslíme, že jeho kandidatura není úplně dobré rozhodnutí. Další důležitá věc, která nás ovlivnila, je nově vzniklá fotbalová evoluce. Líbí se mi jejich snaha o obnovení důvěry lidí v tento sport, vyčištění fotbalového prostředí a nastavení zdravého a transparentního prostředí. Kontaktoval jsem je a chtěl zjistit, jestli někdo další z Libereckého kraje myslí stejně jako já. Dostal jsem kontakt na majitele klubu FK Přepeře Michala Kupku a spolu s ním a (f)evolucí jsme začali hledat vhodného kandidáta. Přes několik slibných jmen a několik schůzek s nimi nám nakonec každý s díky kandidaturu odmítl a vzhledem k tomu, že už bylo málo času na to najít někoho dalšího, tak jsme se dohodli, že s kůží na trh půjdu já. Chtěli jsme prostě jen, aby si kluby a delegáti měli možnost vybrat," vysvětlil kandidát na post krajského předsedy. Celkem půjde ve volbách o 40 hlasů delegátů, 20 z nich budou tvořit jednotlivé okresní výbory (4 OFS po pěti členech) a dalších dvacet se rekrutuje z klubů krajských soutěží podle tzv. klíče. Za krajský přebor: Turnov, Hrádek, Skalice, Višňová, Doksy, Mšeno a Frýdlant, I. A třída: Velké Hamry B, Lomnice, Hejnice, Rynoltice, Ruprechtice, Pěnčín u Turnova a Bílý Kostel, I. B třída: Rychnov, Držkov, Harrachov, Loko Česká Lípa, Hodkovice a Žibřidice.