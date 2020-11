Šestnáct fotbalistů, polovina z Hrádku a druhá z různých mužstev, se zúčastnilo úterní sportovně-fotbalové akce na hasičské louce, která byla protestní proti covidu a opatření vlády.

ÚČASTNÍCI PROTESTNÍ AKCE. V Hrádku se konala protestní akce proti covidu a opatření vlády. | Foto: Miloslav Cihlář

Dvakrát půlhodina v ochranných pomůckách dala pořádně zabrat, ale fotbalová úroveň byla výborná, když padlo sedmnáct gólů. Do poločasu vedli ještě místní o gól, ale nakonec hosté v čele s exligovými Štajnerem, Broschinským a Janů zvítězili 9:8. „Bylo to o svobodě pohybu. S ochrannými pomůckami a rouškami to byla pěkná fuška, ale kvalitní. Po čase jsme si zahráli a těšíme se, že si brzy zahrajeme bez roušek,“ uvedl organizátor akce David Holeček.