Propásli jsme zápasy, kde jsme mohli uhrát body, říká útočník Leoš Hradec

Útočník Nového Města pod Smrkem Leoš Hradec | Foto: Archiv Leoše Hradce

Kanonýr Deníku Propásli jsme zápasy, kde jsme mohli uhrát body, říká útočník Leoš Hradec Z druhého místa tabulky okresního přeboru skočilo letos Nové Město pod Smrkem do kolotoče krajské… „Určitě bychom si všichni přáli mít v tuto chvílí více bodů, a určitě byly zápasy, kdy se ty body daly uhrát. Bohužel se tak nestalo a musíme jít dál zápas od zápasu a bojovat. Odhodlání a motivaci musí mít každý z nás, minimálně v podobě udržení soutěže a zlepšení předváděné hry,“ přemýšlí Hradec. „Troufám si říct, že já patřím k těm, kterým motivace nechybí i když se nedaří,“ dodává. S fotbalem začínal v Jindřichovicích pod Smrkem, které od Nového Města dělí kopec Hřebenáč, protkaný singltracky pod Smrkem. „Hraje se mi tu velmi dobře. Jsou tu dvě velmi kvalitní hrací plochy, a je tu velmi dobré zázemí. Jen těžko by se hledalo v okolí podobné. Obecně se tu cítím příjemně,“ pochvaluje si útočník. Zapracovat by podle něj měli jako tým na účasti na trénincích. Časová náročnost je hlavní důvod, proč už ho vyšší soutěž moc neláká. „Mimo to i potřebná výkonnost,“ usmívá se Hradec. V krkonošském derby zvítězil Harrachov. Do Jablonce nad Jizerou se vrací Holman Přitom zrovna s fyzičkou problém nemá, v kádru kondicí vyniká. Když má volný čas, tak kopačky vymění za jiné sportovní obutí. „Rád si jdu zaběhat, projet se na kole nebo si zahrát florbal,“ jmenuje zájmy Hradec. Na hřišti ho naopak limituje hlavně rychlost. „Prostě sprinter ze mě nikdy už nebude,“ krčí rameny střelec. Fotbalu se věnuje i jeho syn, který hrál žákovskou divizi ve Varnsdorfu a nyní je v týmu U17 ve Frýdlantě. Leoš Hradec s rodinouZdroj: Archiv Leoše HradceSyn sdílí s otcem nejen lásku k fotbalu, ale i křestní jméno. Když má volno, tak přijde tátovi fandit. Rodinu má Leoš Hradec starší velikou. „S přítelkyní máme celkem čtyři děti. Já mám dvě z předchozího manželství, přítelkyně má dceru a spolu máme ještě pětiměsíčního chlapečka,“ počítá Hradec. Jak jde veliká rodina s prací a s fotbalem? „Přítelkyně říká, že mi fotbal zabere hodně času a žena má vždy pravdu,“ říká se smíchem zasloužilý otec. „Ale vzhledem k tomu, že pracuji jako kalkulant v jednosměnném provozu a končím v práci pravidelně kolem třetí hodiny odpoledne, tak to skloubit všechno jde,“ vysvětluje Hradec. O konci kariéry zatím nikdy neuvažoval, fotbal má rád. A obzvlášť ty chvíle, které může strávit na domácím hřišti v Novém městě. „Hraje se mi tu nejlépe. A zároveň je odtud nejhezčí výhled. Kde jinde se vám naskytne možnost být na fotbale s výhledem na krásy Jizerských hor,“ dodává Leoš Hradec.

