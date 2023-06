Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Co na nečekaný posun o dvě výkonnostní patra říkáte? Vzhledem k situaci v kraji se pro naše mladé kluky otevřela obrovská šance najednou hrát poměrně vysokou soutěž, do které by se v řadě jiných klubů třeba ani nepodívali.

Po nepostupu z druhé příčky ve fotbalové I. B třídy nastal šokující obrat, že?

Mrzelo nás, že jsme si posledním zápasem s Hodkovicemi nad Mohelkou, kde jsme hráli jen 2:2, uzavřeli cestu do I. A třídy, což nás v důsledku celé sezony hrozně bolelo. Vzhledem k tomu, že se nyní jeví I. A třída jako nejvíc sexy soutěž v celém kraji, protože ji nikdo nechce opouštět směrem dolů, a bohužel ani ne moc ani směrem nahoru.

Jste překvapen, jak se situace v posledních dnech vyvinula?

Určitě, jsme. Krajský přebor byl nabídnut minimálně šesti týmům z I. A třídy, výkonnostní skok je tam velký. My víceméně dělali všechno proto, aby se nám postup do I. A třídy povedl, avšak tím zmiňovaným posledním zápasem jsme si dveře zabouchli a tohle je cesta složitější. Více méně jdeme po stopách a po vzoru Studence z loňského roku.

Nemáte tedy strach? Faktem je, že SK Studenec skončil v nejvyšší krajské soutěži s 12 body předposlední…

Víme, že krajský přebor je momentálně soutěž trochu nad naše možnosti. V původním plánu bylo postoupit do I. A třídy, tam se etablovat a přirozeným způsobem se za dva až čtyři roky dostat zase o patro výš. Teď to přišlo takhle hrozně rychle. Na druhou stranu ta příležitost nebývá každý rok a my chceme, aby kluci hráli kvalitnější fotbal.

Váhali jste dlouho?

Zvažovali jsme poctivě, jestli nehrozí až demotivace týmu. V minulé sezoně jsme většinou vyhrávali, za celou sezonu jsme ztratili jen tři zápasy, což se teď logicky změní. Mě čeká s klukama obrovská práce po stránce psychické, protože mám mladé, nezkušené hráče a vůbec nevím, co s nimi nadcházející obrat udělá.

Přesto jste tu velkou výzvu přijali…

Pozitivní, co já na tom vnímám, je to, že je ten tým mladý a bude sbírat zkušenosti, které v každém případě do budoucna zužitkuje.

Nabízí se tedy otázka, s jakými ambicemi vlastně do nové sezony půjdete…

Ty výkonnostní cíle jsou takové, že se chceme pokusit hrát vyrovnané partie. Víme, že v některých případech to půjde opravdu jen těžko, protože jsou tam soupeři, kteří jsou aktuálně výkonnostně úplně jinde. Například Pěnčín, který odmítl možnost postupu do divize. Na druhou stranu narazíme i na soky ze spodní části tabulky, s kterými se budeme my chtít nějak sportovně rovnat. S tímhle do sezony vstupujeme.

Jak na bleskový přesun o dvě výkonnostní třídy reagovali samotní hráči?

Kluci mají ohromnou chuť pracovat, což je velká výhoda.

Radilo se vedení klubu a vy se samotnými fotbalisty, zda tento výkonnostní skok realizovat?

Kluci jsou až přehnaně optimističtí a já je krotím. Rozhodně na scénu krajského přeboru vstupujeme s obrovským respektem a s vědomím toho, že do téhle výkonnostní třídy vlastně nepatříme, protože jsme si kraj po sportovní stránce nevybojovali. Na druhou stranu ve sportu, ale i životě musíte udělat nějaký riskantní krok musíte. Podmínky na krajský přebor máme, jenom to přišlo strašně brzy.

Máte představu, jaký kádr zahájí přípravu?

Bude v podstatě stejný, vstoupíme do přípravy s 22 hráči. K prospěchu věci je i spolupráce s FK Nová Ves, protože širší kádr najde uplatnění v I. B třídě, kde budeme mít možnost rozehrávat naše hráče.

Půjde o takové B mužstvo, juniorku?

Takto bych to přímo neřekl. Jedná se o spřátelený klub, ne béčko, což je pro nás i ekonomicky samozřejmě výhodnější.

Na kolik hráčů se nováček I. B třídy FK Nová Ves může těšit?

Počítáme, že tam najde uplatnění přibližně devět hráčů, které tam přesuneme. Spousta kluků už v I. B třídě má spoustu zápasů odkopáno, dvě tři sezony, ale pořád je to B třída.

Sám jste k A mužstvu Rapidu přišel od dorostu, který hrál špičku krajského dorosteneckého přeboru…

Ti hráči nám dozrávají, jsou starší a my oproti ostatním klubům, kterým říkám v uvozovkách žoldácké, máme výhodu, že máme samé odchovance. Sází se tady na klubismus a kluci za Rapid dýchají.

Teď jste ale na křižovatce a někteří půjdou jinam…

Ano, já mám opravdu obrovský problém teď některé ty kluky odložit, protože všichni chtějí být součástí té naší současné bandy, ale nenahráli by minuty. Jsou tady v podstatě deset let, prošli od osmi mládežnickými kategoriemi, dostali se na aktuální úroveň. Logicky se teď projeví a Rapid z práce bude těžit do budoucna.

Jste ve specifické situaci, že?

V jiných klubech mají s hráčským kádrem problémy a už teď je o naše hráče jinde od Frýdlantu až po týmy z Jablonecka i Českolipska, obrovský zájem, a poroste. Kluci jsou každý rok oslovovaní a atakovaní. Na druhou stranu my pro ně jako Rapid musíme být atraktivní a musíme se jim snažit vytvářet takové podmínky, aby odcházet nechtěli. Stoprocentně se tomu zabránit nedá, poněvadž pokud máte třeba 26 hráčů, tak logicky jich můžete uspokojit třeba patnáct.

Budete kádr pro krajský přebor doplňovat i z venku nebo vsadíte vyloženě na současné „domácí zdroje“?

No… Velký náš deficit byl, že jsme se o postupu do krajského přeboru dozvěděli pozdě. Jinde se řídili podle postupů, sestupů minimálně týdny, případně dny. My jsme se rozhodovali v řádu hodin a na poslední chvíli, což nás na přestupním trhu trochu diskvalifikovalo.

Jaká je vize?

Základním cílem je to odehrát se svým kádrem, ale jednáme s dvěma posilami, které nechci jmenovat, protože je všechno nyní v řešení. Z libereckého ligového Slovanu se k nám vrací Rapiďák Honza Fiala. Všechno jsou to mladí a perspektivní hráči. Jestliže jsme byli v I. B. třídě za mladé pušky, tak v krajském přeboru budeme zcela jednoznačně naprosto nejmladší tým. Nemám strach z dynamiky, rychlosti, z fyzické kondice. Tam si myslím, že budeme mít navrch. Kde budeme asi pokulhávat, to jsou zkušenosti, což se vlastně trošku projevovalo i v B třídě. Kde jinde ale chcete zkušenosti čerpat, když ne z těžkých zápasů.

Už se na novou sezonu těšíte?

Půjdeme do ní s tím, aby nás fotbal bavil a abychom na naší, třebaže urychlené cestě, pokračovali. Ty scénáře jsou v podstatě jenom dva. První je, že se nám podaři v nejvyšší krajské soutěži udržet a ten druhý, že sestoupíme do I. A třídy, ale budeme za sebou mít jednu celou sezonu, která nás určitě nějakým způsobem zocelí. Přesně takhle to beru.