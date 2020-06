Fotbalová stará garda Slovanu Liberec si poradila s gardou Bělé pod Bezdězem. Na hřišti v Bělé zvítězili Liberečtí jednoznačně 6:2 (1:1).

„Bylo to utkání výborné úrovně, ve kterém rozhodl nástup do druhé půle, kdy jsme během patnácti minut vstřelili tři góly. A to i přesto, že měli domácí v sestavě pět frajerů z jejich áčka,“ potvrdil kouč Miki Nevyhoštěný.