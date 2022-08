SK Studenec (nováček krajského přeboru)

„Hráli jsme jenom jeden přátelák a to s Vrchlabím. Skočilo to 3:3. Herně si myslím, že jsme měli na to vyhrát, ale Vrchlabí mělo v bráně vynikajícího brankáře," chválí Martin Hrubý. I jeden zápas stačil na to, aby se ujistili, že na sezónu jsou dobře připravení. „S letní přípravou jsme začali 13. července a scházeli jsme se čtyřikrát týdně na hřišti v domácích podmínkách. A všechno šlo bez problémů,” konstatuje Hrubý.

„Co se týká kádru, tak jsme ještě více omladili. Vrátili se nám odchovanci, kteří teď delší dobu hráli v Jablonci, všechno ročník 2003. Takhle mladé kluky teď máme v mančaftu celkem čtyři,” říká spokojeně člen předsednictva klubu. Ani týden do prvního utkání ještě není soupiska kompletní a Studenec stále jedná o přestupu jednoho hráče z nedaleké Horní Branné.

Roztoky u Jilemnice (nováček I.B třídy)

„Letní příprava je vždycky ovlivněná tím, že jsou dovolené. Takže záleží na každém, kolik jí kdo má chuť dát. Hodně jsme se věnovali běhání,” popisuje trenér Jakub Illner. Kromě dvou odehraných přáteláků je čeká poslední víkend v pauze turnaj v Kruhu, kde se potká na trávě celkem osm týmů z okolí. „Hráli jsme zápas s Vrchlabím A, které hraje krajský přebor. Bohužel jsme nedokázali dát ani jeden gól, přestože několik jasných šancí jsme měli. Osmdesát minut jsme se docela drželi, ale za posledních deset minut jsme dostali zbytečné góly. A potom jsme odehráli utkání s Dolní Kalnou B. To jsme vyhráli úplně přesvědčivě, i když i tady nám na konci došlo. Hlavně se ale do hry zapojili mladí šestnáctiletí kluci,” popisuje Illner.

„V týmu máme dva nové obránce. Mladého Petra Musílka, který je z Železného Brodu a hrají u nás jeho kamarádi, takže ho lákalo se k nám přidat. Druhý nováček je z Kněžmostu. To je místní kluk, se kterým jsem hrával a který mi před rokem slíbil, že za nás bude hrát a dodržel to,” jmenuje trenér oddílové posily. „Kdybych si mohl přát cokoliv, tak bych do týmu potřeboval ještě jednoho útočníka a brankáře, ale to už si trochu vymýšlím,” směje se Jakub Illner.

SK VTJ RAPID Liberec (I.B třída)

Zásadní personální změna v Rapidu je výměna trenéra. Otěže mužského týmu přebírá dosavadní trenér dorostu Pavel Jakubec, který se ale chystá do mužského kádru zapracovat několik svěřenců z mladších kategorií. „Troufám si říct, že jsme nejmladší tým v soutěži. Kromě dvou hráčů je všem kolem dvaceti, ale máme i několik náctiletých hráčů,” popisuje trenér. „I proto je náš cíl hlavně nabírat zkušenosti a uplatňovat rychlý, tvrdý fotbal,” předesílá Jakubec.

Rapid Liberec stihne během přípravy čtyři přátelská utkání. Liberecké derby s Ruprechticemi nedopadlo pro Rapid moc dobře, ale trenér byl s výkonem spokojený. „Nehráli jsme na výsledek. Potřeboval jsem hlavně kluky vidět hrát v diskomfortu,” vysvětluje Jakubec. Před začátkem podzimní části je čekají ještě tři zápasy s Bílým Kostelem, Hrádkem nad Nisou a nakonec s vlastním dorostem.

Tým má tak dost příležitostí zapracovat nové hráče. „Máme v partě nové tváře. Přišel k nám Lukáš Vávra z VTJ Tachov a vrátil se nám Dominik Noel z Rynoltic. Kromě toho mezi muže přestoupí šest dorostenců. Většina z nich už v minulé sezóně párkrát v mužích párkrát zaskakovala, ale trvale se stanou součástí až letos. A velká posila přijde s novým brankářem, sedmnáctiletým Albertem Polákem ze Slovanu,” jmenuje Jakubec.

AFK Nové Město pod Smrkem (nováček I.B třídy)

Jediné přátelské utkání sehraje Nové Město poslední červencovou neděli s Frýdlantem. „Ta příprava byla letos poměrně krátká, začali jsme trénovat 15. července, část hráčů je pořád na dovolených, takže během tří týdnů moc příležitostí na zápasy nebylo,” líčí Josef Jalovičár, trenér Nového Města.

S mužským týmem trénovali dvakrát týdně na domácí tréninkové ploše a ke spokojenosti trenéra to stačí. „Je mi jasné, že víckrát bychom se nesešli. A s úrovní výkonu před sezónou jsem spokojen,” říká Jalovičár.

V sestavě Nového Města přibudou dva noví hráči. „Jednoho máme z Jindřichovic a jednoho z Jablonce nad Nisou. Rozjednaného máme ještě brankáře,” jmenuje Jalovičár. Mládí ale nový elán do týmu nevnáší. „My jsme bohužel strašně daleko od okolních klubů, takže máme problém sehnat mladé kluky. Zázemí máme dobré, ale musíme vyjít s hráči z vesnice nebo nejbližšího okolí. A těch moc není,” krčí rameny Josef Jalovičár.

TJ Sokol Jablonec nad Jizerou (I.B třída)

Hráče Jablonce nad Jizerou čeká týden před začátkem sezóny jediné přátelské utkání. Na domácí půdě si zahrají s německým týmem, který hřiště využívá při soustředění. „Máme známé v hotelech a penzionech v nedaleké Rokytnici, která je místo turisticky oo něco atraktivnější. Díky tomu víme o tom, že u nich mají nějaké soustředění na snáz si dohadujeme nějakou spolupráci,” vysvětluje trenér Jan Nechanský. Na víc zápasů ale nebyl během krátké přípravy čas ani kádr. „Nedokázali bychom se sejít v takovém složení, aby ty přáteláky měly nějakou vypovídající hodnotu,” dodává trenér. Letní příprava se v Jablonci moc nelišila od celoročního režimu. Trénink probíhal jednou týdně a podle Nechanského pokračují po stejné koleji, po které vyjížděli z uplynulé sezóny. Cílem je letos podle Nechanského tým hlavně stabilizovat alespoň tam, kde je teď.

Tělovýchovná jednota Tatran Jablonné v Podještědí (I.B třída)

Na změny, které proběhly v kádru Jablonného, byla letní pauza velmi krátká. „Odešlo nám asi pět lidí. Čtyři hráči se rozhodli odejít do konkurenčního Velkého Valtinova. My jsme si přivedli zatím čtyři hotové hráče a se dvěma týmy ještě jednáme,” vysvětluje trenér týmu Jaromír Hetver. Mužstvo Jablonného posílí mladý gólman Matyáš Kolomný, Patrik Kos z Mníšku, Matyáš Bláha z Velkého Šenova a Filip Čermák z Vratislavic. V nové sestavě stihli odehrát jeden přátelský zápas s Dubnicí. Na další domluvené utkání s Velkým Šenovem už nedošlo, soupeř ho zrušil kvůli nedostatku hráčů.

Tělocvičná jednota Sokol Bozkov (I.B třída)

Bozkovští místo letního drilu věnovali čas rehabilitaci a odpočinku, k tréninku se vrátili až dva týdny před ostrým startem sezóny. „Ono je to spíš úsměvné, kolik se nás v létě sejde,” říká rezignovaně Stanislav Doubek. V přátelském utkání se potkají s mužstvem v Libštátu, potom už nastoupí do prvního souboje o body s týmem Jablonce nad Jizerou. Plán zní jednoduše: „Vítězit a fotbalem se bavit,” směje se Doubek. Budou se ale muset obejít bez několika stabilních opor. „Kvůli zranění odchází Miroslav Jeník a Jindřich Šikola. Leoš Lazar se vrací po půlročním hostování zpět do Košťálova. Místo toho máme dva nové mladé hráče, jednoho fotbalového nováčka, druhá posila přijde ze Semil,” vysvětluje Doubek. Vlastní dorostence klub zatím pouští do Železného Brodu.

SK Jilemnice (nováček I.B třída)

Letní příprava můžu z Jilemnice nabrala nečekaný rozměr ve chvíli, kdy byl dávno po uzavírce po představení finálních tabulek krajských soutěží v Libereckém kraji klubu nabídnutý postup do I. B třídy. Plánovaná měsíční příprava se tak zkrátila na pouhé dva týdny. „Vrátit se za dva týdny na původní fyzickou i herní úroveň je prakticky nemožné. Ten začátek pro nás bude hodně krutý,” líčí předseda oddílu Vladimír Horáček. Z toho důvodu neabsolvují ani žádné přípravné utkání. „Kluci se poctivě připravují, trénujeme o víkendu, v týdnu potom v pondělí, ve středu a v pátek. Zařazovat do toho jakákoliv přátelská utkání považuju za velmi rizikové,” vysvětluje Horáček. I když jim překotná příprava dělá starosti, je to pro klub obrovská výzva a radost. „Už dlouho chceme hrát B. třídu, takže jsme tu možnost využili přesto, že se jedná o skupinu západ, do které nepatříme. Ale máme mladý tým s věkovým průměrem kolem třiadvaceti let, určitě na to máme,” dodává Horáček. Zapojení vlastní mládeže je to, na co v Jilemnici spoléhají.