FORTUNA:LIGA sice skončila, ale zajímavé fotbaly se stále hrají na nižších úrovních. Jeden takový zápas je na programu v sobotu 1. června od 17 hodin na stadionu v Hrádku nad Nisou, kde místní Slovan přivítá lídra soutěže, jablonecký Pěnčín, a v případě výhry jej může vystřídat na nejvyšší příčce tabulky.

Momentka z podzimního šlágru krajského přeboru Pěnčín - Hrádek n. N. (3:3). | Foto: Josef Březina

„Rádi bychom pozvali všechny příznivce nejen výkonnostního fotbalu na důležitý zápas o první místo v krajské přeboru. Utkají se druhý FK Hrádek nad Nisou 1910 s prvním FC Pěnčínem,“ přál by si předseda Hrádku Ondřej Holeček odpovídající atmosféru při takto důležitém souboji.

Pokud by se domácím povedlo zvítězit, velice by se přiblížili vítězství v celé soutěži. „Je to pro nás vrchol sezony. Po šesti letech v krajském přeboru se nám naskytla skvělá možnost, a to dostat se v závěru ročníku na první místo. Oba celky jsou v soutěži bezkonkurenční, vedou o hodně bodů a měl by to být zajímavý zápas,“ myslí si Holeček, který dodal, že po tomto utkání čekají jeho mužstvo poslední dva zápasy.

Naopak na nejvyšších úrovních se již nehraje, a tak by mohli dorazit i diváci, kteří jinak svůj čas tráví na větších stadionech. „Liga už skončila a rádi uvítáme také diváky z Liberce, kteří se mohou přijít podívat na kvalitní fotbal na krajské úrovni,“ uzavřel pozvánku předseda Hrádku nad Nisou.

Pokud by se modrobílému celku podařilo zvítězit a vyhrát celý krajský přebor, rád by postoupil do divize. „Bavili jsme se o tom s hráči a zájem mají. Samozřejmě my ve vedení bychom museli vyřešit otázku financí a posílit kádr,“ dodal.

Podzimní vzájemný duel dopadl smírně 3:3. Jak tomu bude tentokrát? Nenechte si ujít vrchol sezony krajského přeboru a přijďte se podívat na kvalitní fotbal 1. června od 17 hodin na pěkný stadion Hrádku nad Nisou.