21 vítězství z 25 odehraných utkání. Taková je bilance suverénního Hrádku nad Nisou v libereckém krajském přeboru. Stejně dominantní je ještě jablonecký Pěnčín, který je o bod pozadu. V posledním kole čeká Slovan domácí derby proti Chrastavě a v případě vítězství oslaví historický titul a postup do divize.

Hrádek (v modrobílém) porazil v zápase sezony jablonecký Pěnčín 3:1 a vystřídal ho na čele krajského přeboru. | Foto: se svolením Jaromíra Mottla

Po důležitém domácím vítězství proti Pěnčínu přišel venkovní zápas na půdě předposledního Nového Boru. „Do utkání jsme šli s cílem, že chceme jednoznačně vyhrát, abychom si udrželi postupový matchball do posledního kola, přiznal předseda Hrádku nad Nisou Ondřej Holeček.

Jenže od začátku nešlo vše podle plánu. „Bylo to od nás nervóznější. Soupeř hrál ze zabezpečené obrany a snažil se vyrážet do rychlých brejků. Na začátku jsme měli sice nějaké gólové šance, ale také přišly hluché pasáže, kdy jsme nevěděli, jak překonat obranu,“ pokrčil rameny.

Nakonec však hrádečtí přece jen potvrdili roli favorita. „Nový Bor si vypracoval jednu šanci za stavu 0:0, ale jinak nebyl prakticky nebezpečný. Postupně se nám nakonec podařilo skórovat. Nejprve z penalty po faulu na našeho kapitána a do poločasu jsme přidali ještě druhý uklidňující gól,“ popisoval Holeček první dějství.

Po přestávce viděli diváci ještě jeden přesný zásah, opět do domácí sítě. „Po hodině hry jsme dali třetí a poslední branku. Zápas ale mohl být klidnější daleko dříve. Trenér nebyl spokojený s řešením některých situací a řekli jsme si, že podobný výkon by v posledním zápase proti Chrastavě nemusel stačit,“ má jasno předseda.

Hrádek nad Nisou - Chrastava, sobota 15. června, 17:00

O víkendu čeká Slovan možná historicky nejdůležitější zápas. „Chtěli bychom pozvat všechny čtenáře Deníku a fanoušky fotbalu na poslední zápas sezony, který odehrajeme v sobotu 15. června od 17:00 proti Chrastavě na našem domácím stadionu v Hrádku nad Nisou,“ začal Holeček.

Vzápětí přispěchal z důvody, proč strávit sobotní den právě v Hrádku. „FORTUNA:LIGA se už nehraje, z Liberce to je do Hrádku 15 minut autem a mělo by být dobré počasí. Jedná se o krajské derby, které má historii od roku 1925, takže spolu soupeříme už 99 let,“ řekl až s údivem.

Na malebném stadionu můžete strávit klidně celý den. „Slavnostní výkop provedou starostové obou obcí Michael Canov za Chrastavu a Pavel Farský za Hrádek nad Nisou. Jedná se o celodenní akci. Ráno začneme turnajem přípravek, po celou dobu bude probíhat doprovodný program včetně promítání zápasů na velkoplošné obrazovce z Mistrovství Evropy ve fotbale a po našem utkání je připravena Oldies party. Věříme, že to bude hezký den s vítěznou tečkou,“ přeje si Holeček.