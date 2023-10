V neděli 15. října je na programu utkání I.A třídy mezi domácím Studencem a hostujícím celkem Jívan Bělá. Hlavně domácí jsou vyhlášeni skvělými fanoušky, což dokazuje také anketa Deníku o nejlepší amatérskou fotbalovou adresu, ve které se umístili na druhém místě v rámci celé ČR. Díky tomu vyhráli čtyři sudy piva, které budou točit zdarma právě při derby. Doražte i vy, zápas startuje v 15:30.

SK Studenec zve fanoušky na derby proti Bělé. | Foto: facebook SK Studenec

Studenec je podkrkonošská obec, nacházející se na Jilemnicku, v jihovýchodní části okresu Semily a žije zde přibližně 1 800 obyvatel. Toto najdete na internetu jako první, když si zadáte název obce do vyhledávače. Jenže Studenec je daleko známější kvůli fotbalu. Nejenže má široko daleko nejlepší návštěvnost, co se týče amatérských soutěží, ale také je známa kauza mezi klubem a rodinou, které žije vedle hřiště.

O co jde?

Kauza odstartovala v roce 2016. „Žádáme vás o bezvýjimečný zákaz zahrnující troubení na trubky a bouchání všeho druhu. S těmito projevy nebudeme nikdy souhlasit,“ napsal Karel Pokorný ve stížnosti zaslané obecnímu úřadu. Svůj další postup proti zdejšímu celku popisuje na speciální internetové stránce. „Tam se nedá žít,“ řekl na zastupitelstvu obce.

Studenec prohrál gólem, který by podle trenéra Hrubého zkoumal VAR 14 minut

Od té doby už uplynulo více než šest let a ze sousedského sporu se stal regulérní konflikt. V takřka dvoutisícové vesnici se pochopitelně všechno rozkřiklo. Místní starousedlíci, fanoušci fotbalového klubu, těžko kousali kverulanta.

Každá mince má ale dvě strany. „Snažili jsme se domluvit, jenže pan Pokorný s námi jednat odmítl,“ prohlásil sekretář klubu Petr Junek, který prozradil, že jablkem sváru byla rovněž přestavba kabin.

Nejen toto se píše ve skoro rok starém článku Deníku.

Vraťme se ale k nedělnímu zápasu. Také hosté se velmi těší na tento duel. „Máme před sebou nejprestižnější utkání sezóny, těžké sousto se sousedním Studencem. Ten má výborný kádr a i když spadl z kraje, udržel mančaft pohromadě. Mají mladé, běhavé a rychlé hráče, kteří to s míčem umí. Bude to souboj na ostří nože,“ vyhlíží atraktivní podívanou Slavomír Beran, trenér Bělé.

I oni se chtějí podílet na skvělé atmosféře. „Vypravíme z Bělé velký autobus, budeme po okolí sbírat fanoušky, kteří budou vybavení bubny a vším možným, i když je to zakázané. Ve Studenci se mají na co těšit. Prohráli totiž soudní spor, že tam mají při fotbale rámus. Já jsem byl u soudu jako korunní svědek Studence. Hlučný je každý, kdo má rád fotbal a kdo to umí. A kvůli dvěma osobám, které si stále stěžují, je to precedens pro celý český fotbal. Odsuzuji to a jsem naštvaný na rozhodnutí soudu. Sportovat a nefandit, to nejde. Sportovci to očekávají, mají to rádi, na hřišti se o to víc vybouří. Studenec udělal několik opatření a stálo ho to nemalé prostředky. Garantuji, že tam bude přes čtyři sta diváků. Na Studenec chodí hodně místních, věřím, že se přijedou podívat fanoušci ze širokého okolí a že to bude neuvěřitelný zápas,“ dodal Beran.

