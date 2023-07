Český fotbalový pohár, který se opět hraje pod oficiálním názvem MOL Cup, začíná i pro kluby ze severu Čech. Po sedmi víkendových předehrávkách předkola se v pátek koná další půltucet duelů, už v sobotu do bojů zasáhnou i Chomutov, Turnov, Velké Hamry a Chrastava, v neděli pak Štětí a Modlany.

Modlany ve finále krajského poháru porazily Kadaň 2:1. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Na programu je celkem čtyřicet utkání. Tahákem bude zmiňovaný zápas Modlany – Štětí.

Zní to neuvěřitelně, ale na straně domácího účastníka krajského přeboru jsou tři vítězové tehdejšího Poháru ČMFS, přičemž někteří zvedli trofej nad hlavu i dvakrát.

Jak je pro nažhavený modlanský Baník tedy zápas důležitý? „Důležitější je zdraví, ale na pohár se opravdu těšíme. Pokusíme se postoupit, protože pak by nás čekalo Ústí nad Labem, které do toho teď šlape,“ říká s úsměvem modlanský trenér Michal Doležal, jenž s FK Teplice slavil triumf v tuzemské pohárové soutěži dokonce dvakrát. „Prvně ještě za trenéra Františka Straky, podobně jako Ljeva, který za nás nastoupí nastoupí. Pohár má i Vlasta Stožický.“

Už v sobotu v 10.15 přivítají Velké Hamry celek Trutnova, v 17.00 začne duel Chomutov – Aritma Praha a Spartak Chrastava – Turnov, v neděli ve stejný čas se v severočeské konfrontaci poměří Baník Modlany a Štětí.

V sobotu dopoledne tedy hrají Velké Hamry, generálkou před zahájením divize pro ně bude souboj s Trutnovem. Hamerští se naladili víkendovou třetí výhrou nad účastníkem ČFL, když přehráli pražský Motorlet 4:0.

Žibřidice – Neštěmice 1:4. Oba trenéři týmy za jejich výkony pochválili

Chomutovští fotbalisté se na předkolo MOL Cupu a začátek divize připravili parádně, když na půdě třetiligových Karlových Varů zvítězili jasně 4:1. Pohárové klání s pražskou Aritmou sehrají v Blšanech.

Zajímavé bude střetnutí klubů z regionu, k nováčkovi krajského fotbalového přeboru libereckého regionu do Chrastavy přijede divizní Turnov. Domácí si účast v MOL Cupu zajistili triumfem v Poháru LKFS, když ve finále porazili Skalici u České Lípy. „Těšíme se na výzvu,“ řekl po postupu chrastavský trenér Michal Kolčava.

„Poslední přátelské utkání s celkem Kosmonos jsme vyhráli 4:1. Především nás těší poctivá hra do defenzivy, kterou potřebujeme přenést do podzimní části soutěže a věříme, že do soutěžních utkání naši snajpři seřídí mířidla, která jsou v tuto chvíli značně rozladěná,“ řekl asistent trenéra turnovského týmu Matěj Horák.

Ostře sledované bude i nedělní utkání v Modlanech. Baník vyhrál krajský pohár, když v mosteckém finále udolal Kadaň, ale favoritem předkola bude divizní Štětí. To ve středeční generálce v Roudnici nad Labem porazilo teplickou devatenáctku 4:2. „Ljeva na tom zápase byl a říkal, že Štětí vypadalo fakt dobře,“ řekl modlanský trenér Michal Doležal a potvrdil, že má od letní teplické posily Admira Ljevakoviče aktuální informace.

Hráčů má trenér dost, a tak tři z plánované nedělní pohárové sestavy nastoupí asi na poločas už v sobotním Memoriálu Petra Škohela a Heinze Urbana. Turnaje se zúčastní domácí Baník, Sokol Srbice, TJ Proboštov a mužstvo Oldřichova.

„Je to tak, někteří si 35 minutový poločas zahrají. Jinak v memoriálu naskočí kluci i z dorostu a béčka, není problém vše zvládnout,“ nastínil strategii Doležal.

Ve středu 9. srpna se odehrají mimo jiné tyto zápasy 1. kola: Kosmonosy – Varnsdorf nebo Neratovice/Byškovice – Baník Most/Souš.