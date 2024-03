Hned dva totiž skončily kontumací. Výhru „od stolu“ 3:0 si připsal FC Pěnčín, který měl hrát proti Mimoni. „Mrzí nás to, ale chybělo by nám šest hráčů ze základní sestavy. A to by u nás bylo sakra znát. Snažili jsme se najít jiný termín, ale bohužel jsme ho nevymysleli. Pěnčínu se omlouváme. Tak jako tak by přes nás určitě postoupil,“ řekl Marek Steinfest, kouč Mimoně.

„Dělali jsme všechno, aby se zápas odehrál. Nevím, proč Mimoň hrát nechtěla. Nabízeli jsme i termín v týdnu. To se mi nelíbí, ztrácí to smysl, měly by za to být mančafty potrestané. Nabízeli jsme různé alternativy už hned po losování, když jsme se dozvěděli, že soupeř nechce hrát. Nechápu, proč tedy postupují,“ zlobil se kouč FC Pěnčín Emil Šafář.

Mimoň se chystá na generálku, kterou by měla odehrát v sobotu 16. března od 15 hodin na přírodní trávě proti Kamenici. „Kádr zůstal stejný. Konečně se zapojil Filip Foubík, který měl zraněného koleno. Naopak na marodce zůstává Karel Moc. Pak nám skončil ještě jeden, co dodělává vysokou školu. No a skončil nám Milan Kváša, jeden z mladších. Prostě mi zavolal, že ho to nebaví,“ pokrčil Steinfest rameny.

Tak trochu se spekulovalo, že by se zpět do Brniště mohl přesunout útočník Martin Větrovský. Co na to trenér Mimoně? „O tom, že by měl jít Martin zpátky, nic nevím. Bavil jsem se s ním a nic takové neříkal,“ dodal.

Kontumační výhru a postup do dalšího kola má také Nový Bor, který měl hrát proti Višňové. „Soupeř to chtěl odehrát v Českém Dubu, kde je na soustředění. My jsme mu nabízeli naše hřiště nebo umělku v České Lípě. Jelikož jsme se nedomluvili tak to dopadlo kontumací. Nás to samozřejmě mrzí, radši bych hrál, navíc je lepší si ten postup vybojovat na hřišti,“ smutně řekl Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru.

Zkušený kouč stále doufá k doplnění kádru. „Pořád sháníme, hlavně do útoku. Něco máme rozdělaného, uvidíme, jak to dopadne. Štěrba šel do Lípy, místo něj přišel Doležal. Vaníček se vrátil zpátky do Žandova. Takže jsme spíše oslabili,“ mávl rukou.

Pět branek padlo na umělce v Mšeně, domácí nakonec podlehli Jilemnici 2:3. „Dostali jsme smolné branky. I když jsme prohráli, tak to bylo z obou stran kvalitní a dobré utkání. Soupeř hrál zase něco jiného, takže jsme si zahráli proti němu dobře,“ řekl po těsné porážce David Ryšavý, kouč Mšena.

„Utkání nám ukázalo, že se můžeme poměřovat s mužstvy z vyšších soutěží a že kádr máme dostatečně silný na to, abychom jednou mohli hrát vyšší soutěž,“ zhodnotil duel a aktuální situaci v týmu trenér Jilemnice Aleš Skalický. „Vážíme si toho, že jsme postoupili mezi osm mužstev z celého Libereckého kraje. Neřešíme, jestli dostaneme soupeře z Českolipska nebo Liberecka. Chtěli bychom soupeře, se kterým bychom mohli hrát vyrovnanou partii,“ dodal.

Dál jde i Frýdlant, který porazil 3:0 Vesec. „Naše hra vypadala tak, jako když vám auto spadne do nouzového režimu. Dojedete, ale chybí vám výkon. Naopak soupeř měl chuť a nasazení. My se určitě musíme zlepšit,“ nechal se slyšet Milan Bláha, kouč Frýdlantu.

Postup slaví obhájce z Chrastavy, který po bezbrankovém zápase vyřadil po penaltách Skalici. Velké Hamry B rozstřílely 10:0 béčko Turnova, Lomnice nad Popelkou doma přetlačily 3:2 Sedmihorky.

Utkání Arsenal Česká Lípa B – Hrádek nad Nisou se hraje v úterý 12. března od 18.30.

Los čtvrtfinále: Lomnice n. P. - Velké Hamry B (středa, 13. března 18.30 - UMT Lomnice), Nový Bor - FC Pěnčín (sobota, 16. března 14.30), Frýdlant - Arsenal B/Hrádek (sobota, 16. března 15.00 - UMT Frýdlant), Jilemnice - Chrastava (sobota, 16. března, 17.00 - UMT Lomnice)