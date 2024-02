"Vše je připraveno. V sobotu a neděli se odehraje všech úvodních dvanáct zápasů. Žádné komplikace v prvním hracím víkendu by nastat neměly, hřiště jsou připravená, počasí nám přeje, můžeme začít," řekl sekretář krajského fotbalového svazu Zbyněk Poppr.

Jen pro připomenutí: obhájcem trofeje je Spartak Chrastava, vůbec prvním zápasem bude sobotní duel Košťálov - Jilemnice, který má na umělce v Lomnici nad Popelkou výkop v deset dopoledne.

Svaz přišel s novinkou a svůj pohár přiblížil modelu fotbalové Ligy mistrů. Nyní začíná třicet klubů v šesti základních skupinách po pěti. Osm nasazených týmů z nejvyšší krajské soutěže půjde rovnou do 2. kola. K nim přibude šest vítězů jednotlivých skupin a dva kluby s nejlepší bilancí na druhých místech skupin. "Každý z účastníků tak bude mít zajištěny minimálně čtyři přípravná střetnutí, pomůžeme i s hracími plochami," uvedl Poppr.

Úvodní víkend se tak budou hrát dvě střetnutí v Heřmanicích, po jednom ve zmiňované Lomnici nad Popelkou, dále ve Vrchlabí, v Desné, v Jablonci nad Nisou (UMT Mozartova), v Novém Boru, v České Lípě, v Turnově, v Českém Dubu, v Mšeně a v Doubí. "Čekají nás čtyři kvalitní soupeři, pokud bychom krajský pohár nehráli, museli bychom si hledat protivníky jinak," prohlásil Peter Sulo, jehož Sokol Doubí přivítá v sobotu ve 14.45 Ruprechtice.

"Nový formát soutěže je zajímavý, mohl by lákat i fanoušky. Nabídne porovnání soupeřů z krajských soutěží různé úrovně. Bylo by dnbré postoupit do 2. kola a zajistit si před startem mistrovského jara ještě jeden zápas," uvedl kouč libereckého Rapidu Pavel Jakubec, jehož mladíci nastoupí v neděli od čtyř odpoledne v Heřmanicích proti Cvikovu.

Pohár LKFS, 1. kolo:

Skupina A: Košťálov - Jilemnice v sobotu v 10.00 v Lomnici, Studenec - Bělá v sobotu v 14.00 ve Vrchlabí.

Skupina B: Dešná - Mšeno v sobotu v 10.30 v Desné, Jablonec U18 - Albrechtice v neděli v 10.00 v Jablonci (UMT Mozartova).

Skupina C: Doksy - Lindava v sobotu v 13.00 v Novém Boru, Arsenal Česká Lípa B - Nový Bor v neděli v 11.00 v České Lípě.

Skupina D: Stráž pod Ralskem - Mimoň v sobotu v 14.00 v Heřmanicích, Rapid Liberec - Cvikov v neděli v 16.00 v Heřmanicích.

Skupina E: Turnov B - Pěnčín v sobotu v 17.00 v Turnově, Přepeře B - Rychnov v neděli ve 13.00 v Českém Dubu.

Skupina F: Smržovka -Krásná Studánka v sobotu v 10.30 ve Mšeně, Doubí - Ruprechtice v sobotu ve 14.45 v Doubí.

Pohár LKFS, složení základních skupin:

Skupina A:

Košťálov

Jilemnice

Studenec

Jívan Bělá

Železný Brod

Skupina B:

Desná

Mšeno

Jablonec U18

Albrechtice

Plavy

Skupina C:

Doksy

Lindava

Arsenal Č, Lípa B

Nový Bor

Loko Č. Lípa

Skupina D:

Stráž pod Ralskem

Mimoň

Rapid Liberec

Cvikov

Bílý Kostel

Skupina E:

Turnov B

Pěnčín

Přepeře B

Rychnov

Sedmihorky

Skupina F:

Smržovka

Krásná Studánka

Doubí

Ruprechtice

Vesec