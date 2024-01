Zúčastní se i poslední vítěz Spartak Chrastava, osm nasazených týmů z nejvyšší krajské soutěže půjde rovnou do 2. kola. K nim přibude šest vítězů jednotlivých skupin a dva kluby s nejlepší bilancí na druhých místech. Celkový vítěz Poháru LKFS si zahraje celostátní český pohár MOL Cup. Začíná se v sobotu 3. února.

Liberec vrátil po obratu porážku Spartě. Zaútočíme na top šestku, slíbil Klucho

"Přepadaly mě různé myšlenky, jak novinky v klubech přijmou, ale jejich zástupci souhlasili. Myslím, že by to mohlo být zajímavé, půjde o zpestření, na své si přijdou fanoušci. Celkově si to vyhodnotíme na aktivu po konci sezony, co to přineslo a co ne," prohlásil Poppr.

Už teď je jisté, že kluby oproti předchozímu vyřazovacímu systému, mají zajištěny minimálně čtyři zápasy. "Pokud první zápas nezvládneme, nebudeme muset hned operativně hledat náhradní soupeře. I tak máme přáteláků v plánu hodně, protože tady mám 25 hráčů plus tři gólmany a chceme je protočit a dát šanci všem," lebedí novinku Jakubec.

Pampuch slaví venkovní výhru. Gazely doma nestačily na druhou Roudnici

Dalším plusem je, že svaz pomůže týmům zajistit umělé plochy v celém regionu. "S tím budeme pomáhat. Snažili jsme se to rozložit podle dojezdových vzdáleností, ale vyšli jsme vstříc i požadavkům klubů, pokud si přáli hrát jinde, třeba i dál, s jinými soupeři. Vlastně celé je to ušité na míru účastníků,. Podle jejich počtu jsme udělali počet skupin, všichni, kteří měli zájem o účast, nastoupí. Oproti loňsku nemáme zástupce z okresních soutěží. Před rokem byli dva. Lindava hraje opět, ale už jako tým z I. B třídy," připomněl sekretář.

Skupina A:

Košťálov

Jilemnice

Studenec

Jívan Bělá

Železný Brod

Skupina B:

Desná

Mšeno

Jablonec U18

Albrechtice

Plavy

Skupina C:

Doksy

Lindava

Arsenal Č, Lípa B

Nový Bor

Loko Č. Lípa

Skupina D:

Stráž pod Ralskem

Mimoň

Rapid Liberec

Cvikov

Bílý Kostel

Skupina E:

Turnov B

Pěnčín

Přepeře B

Rychnov

Sedmihorky

Skupina F:

Smržovka

Krásná Studánka

Doubí

Ruprechtice

Vesec