Utkání proběhlo za vytrvalého mírného deště na hřišti TJ Doksy. Devadesát minut běžné hrací doby bylo sice bohatých na příležitosti skórovat na obou stranách, ani jedna šance ale neskončila gólem, a tak musely zápas rozhodnout penalty. Ve středu pozornosti tak byli především brankáři. „Na tu rozhodující penaltu jsem si sáhl, ale prošlo mi to pod rukou. Tak třeba to klapne za rok,“ bere prohru s úsměvem brankář a kapitán výběru Jiří Vosecký. „Ale vyhrát jsme samozřejmě chtěli, každý zápas se musí brát vážně. A tentokrát si myslím, že stačilo, aby bylo víc štěstí na naší straně a klidně jsme ho vyhrát mohli,“ hodnotí průběh Vosecký, který chytá krajský přebor ve Skalici.

Středočeský výběr postupuje do čtvrtfinále. Na svého soupeře si ale musí ještě počkat. Vítěz národní kvalifikace postoupí k mezinárodnímu utkání s nejúspěšnějším výběrem z Walesu a Švédska. A nejlepší tým mezinárodní kvalifikace se tak nominuje do závěrečného turnaje UEFA Regions Cup 2022/23, ve kterém se objeví osm nejlepších týmů z celé Evropy. Velkolepé finále se koná jednou za dva roky. Amatérští hráči tak mají o co hrát.

Postavit kádr napříč krajskými kluby, navíc tak, aby žádný z hráčů nebyl nikdy vázán profesionální smlouvou, byl celkem oříšek. „Finální sestavu jsme dali dohromady v neděli před týdnem. Stejně jsme ji celý týden přeskládávali, protože do toho přišly nějaké zdravotní indispozice, pracovní povinnosti. Takže teprve včera odpoledne jsme definitivně věděli, kdo sem dnes pojede hrát,“ říká hlavní trenér libereckého výběru Tomáš Nosek.

Kromě toho, že hráči musí sami chtít reprezentovat kraj, tak je nutné vyjednat spolupráci s jejich domovskými kluby. „Nadstandardní spolupráce je například s Hrádkem nad Nisou, s Turnovem, naopak třeba Česká Lípa nám řekla rezolutní ne,“ jmenuje trenér. „Neměli jsme od dnešního zápasu vůbec žádná očekávání, nevěděli jsme do čeho jdeme. Někteří kluci se nikdy neviděli, ale nakonec to fungovalo velmi dobře. Určitě se nám povedlo vytvořit skupinu lidí, ze kterých budeme do dalších let moct vybírat,“ pochvaluje si Nosek.

Nevšední skladba týmů může přinést i kuriózní situace, jako se to stalo gólmanovi Voseckému. „V týmu soupeře hrál kamaráda z Egypta. Vůbec bych nečekal, že ho potkám zrovna v Doksech. Ale nejdůležitější je, že jsem mu chytil penaltu,“ raduje se kapitán před odchodem do kabiny.

Liberecký KFS – Středočeský KFS 0:1 na pokutové kopy (7:8)

Rozhodující penalta: Jakub Nekvinda. Rozhodčí: Rouček – Baum, Kolátor. Postupuje SKFS.

Liberecký KFS: Vosecký – Provazník, Gaubman (70. Strya), Kratochvíl, P. Rumler, Šohaj, Sandr (55. M. Mazánek), T. Mazánek, Stromecký (65. Š. Rumler), Valta, Vébr. Trenér Tomáš Nosek.

Středočeský KFS: Dědek – Náděje, Nekvinda, Pánek, Skořepa (80. Kotek) – Slavík, Šindelář, Veselý, Čížek (55. Kaiser) – Dudek (65. Sirotek), Přibyl. Trenér Milan Kormaník.