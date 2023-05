Jeden ze šlágrů 24. kola přinesl vedle remízy i devět žlutých karet a navíc dvě červené pro domácí Matěje Javůrka a Jaroslava Rudolfa v závěru utkání.

"První karta byla po faulu a druhé žluté, druhá, když domácí hráč podskočil dlouhý míč a další pak našeho unikajícího fotbalistu musel faulovat, aby nešel sám na branku," popsal inkriminované okamžiky hostující trenér Ondřej Holeček.

„Věděli jsme, že nás čeká silná rezerva divizního mančaftu, z pohledu tabulky to byl důležitý zápas a my jsme si jeli pro bod. Když ale inkasujete a soupeř vyrovná v 86. minutě, tak to zamrzí,“ přiznal Holeček.

„Na zápas jsme se těšili, na to, že přijede tým, se kterým si zahrajeme fotbal. Takhle zalezlý tady nebyl ještě nikdo. A navíc, my jsme hráli strašně ležérně. Nedokázali jsme si se soupeřovým antifotbalem poradit. Spíš jsem z toho byl znechucený,“ kroutil hlavou Zdeněk Bryscejn, kouč Velkých Hamrů B.

FC Pěnčín – Frýdlant 3:1 (1:1)

Lídr soutěže hodil za hlavu pohárové zklamání ze Skalicí a po změně stran zlomil odpor Frýdlantu.

„Po zklamání se Skalicí musím kluky pochválit. Do zápasu jsme vstoupili s elánem, důrazem a chutí vyhrát. Věděli jsme, že přijede soupeř, který nechce hrát fotbal, už jsme to zažili u nich. Je to absolutně nefotbalový soupeř, zaleze, nechce si nahrát, čeká na chybu. Za nás s výsledkem spokojenost,“ hodnotil zápas trenér Pěnčína Emil Šafář.

„Ne nadarmo je Pěnčín vedoucí celek tabulky, byl silný na balonu, ale ani my jsme neodehráli špatný zápas a myslím, že jsme to domácím znepříjemnili. Zápas se lámal mezi 66. a 69. minutou, kdy domácí dvakrát skórovali, pomohli si standardkou, dali hezké góly,“ uznal frýdlantský trenér Milan Bláha.

Sedmihorky – Železný Brod 5:1 (2:0)

Sedmihorky doma potvrdily roli favorita a v tabulce poskočily bod za první Pěnčín.

„Výsledek je nad očekávání dobrý. Výkon dobrý nebyl. Měli jsme víc štěstí, než rozumu,“ poznamenal Pavel Šafář, trenér Sedmihorek.

„Soupeř byl lepší, ale dvacet minut bylo pro nás dobrých. Soupeř byl vyspělý technicky i takticky. V prvním poločase jsme domácím darovali dva góly. Je to pořád dokola,“ kroutil hlavou kouč Železného Brodu Milan Mayer.

Nový Bor – Skalice u Č. Lípy 1:2 (1:1)

Dvě stovky diváků vidělo v tradičním derby bojovný fotbal, ve kterém Skalice otáčela výsledek. Výhru vystřelil v 62. minutě z penalty Kotek.

FOTO: Stráž vyhrála v Doubí a dotahuje předposlední Bílý Kostel

„Celkem dobře jsme dělali to, co jsme si v kabině řekli a konečně to trošku z naší strany vypadalo. Skalice měla určitě více míč na svých kopačkách, my jsme zase měli více gólových šanci, dvakrát jsme trefili tyč, možná by zápasu slušela více remíza, ale nedá se nic dělat. Myslím, že když budeme hrát takhle, tak už musí přijít dobrý výsledek,“ věří Jan Broschinský, kapitán Nového Boru.

„Za výhru jsem moc rád. Měli jsme štěstí, dvakrát nás zachránila tyč. Myslím si, že jsme byli o ten gól lepší. Tak trochu jsme využili euforie z poháru. Tři body jsou dobré,“ pravil Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Lomnice n. P. – Mimoň 4:1 (1:0)

Poslední Mimoň předvedla jeden z lepších výkonů, výrazně jí podržel brankář Michálek. Body ale bral favorit.

„První půle byla neučesaná, šance jsme měli, ale nevyužili. Ve druhé už jsme hráli tak, jak by to mělo vypadat, vítězství je zasloužené. My jsme povinnost splnili, v klidu jsme dokráčeli ke třem bodům,“ pochvaloval si Zdeněk Baudyš, vedoucí Lomnice nad Popelkou.

„Sehráli jsme jeden z těch lepších výkonů. Do branky se nám vrátil Mára Michálek a v zápase nás opravdu hodně podržel. Po změně stran jsme po pěkné akci vyrovnali a tajně doufali, že bychom třeba mohli přidat další. Ale po naší chybě šla Lomnice opět do vedení a pak už jsme na to prostě neměli. Soupeř hrozil hlavně po stranách, tam jsme docela hořeli,“ uzavřel vše Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Rovensko p. T. - Višňová 3:3 (1:3)

Višňová potvrdila formu a po velké výhře v derby si přivezla další bod z Rovenska. Byla však blízko třem, když po půlhodině vedla o tři branky a ještě sedm minut před koncem 3:1. "Rovensko je vždy nepříjemný soupeř, ale první poločas jsme zvládli, dali tři branky, škoda, že jsme to do přestávky neudrželi s nulou. Druhá půle už z naší strany ani fotbalově už nebyla taková. PO chybách jsme nejdřív inkasovali druhý gól a na úplném konci třetí. Nedá se nic dělat, bod musíme brát," řekl višňovský trenér Milan Melka.

Mrzelo ho zranění Milana Plesara, jenž zápas nedohrál, skončil v nemocnici. "Jednalo se o smolné zranění, přes noc byl na pozorování, ale snad bude v pořádku. Zdraví je nejdůležitější," uvedl před blížícím se zápasem s prvním Pěnčínem kouč višnovské Jiskry.