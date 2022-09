Šlágr kola se hrál na půdě Hrádku, který zlomil odpor snaživé Stráže po změně stran, kdy jí během dvaceti minut nasázel tři branky.

„Měli jsme celý zápas převahu, ovšem hosté hráli z obrany a bylo těžké se tam dostat. Ze začátku tam byly šance ze standardních situacích. Po změně stran jsme více kombinovali. První branka nám hodně pomohla, hosté to museli otevřít a my přidali další dvě trefy. Zasloužené vítězství. Teď jedeme do Skalice, tam to bude daleko těžší,“ přiznal Ondřej Holeček, hrající předseda Hrádku.

Stráž poprvé v sezoně odešla z trávníku bez bodu. „Byli jsme na čele tabulky, tenhle zápas nás vrátil do reality. Hrádek má kvalitu, moc nám toho nedovolil a byl prostě nad naše síly. Po celý zápas byl ve všech směrech lepší a vyhrál zaslouženě,“ sportovně přiznal Karel Knejzlík, trenér Stráže.

Mimoň – Skalice u České Lípy 0:6 (0:3)

Další lekci dostal nováček z Mimoně, který zatím prožívá tvrdou realitu. Hosté ze Skalice, kteří poslední dva zápasy prohráli, si s chutí zastříleli.

„Bylo tam patrné zlepšení, bez gólu jsme vydrželi snad dvacet minut. Byla tam i nějaká šance. Ale Skalice je prostě kvalitnější. My tam zase nasekali hodně velkých chyb, které soupeř trestá. Musíme bojovat dál, nedá se nic dělat,“ pokrčil rameny Jan Studenovský, kouč Mimoně.

„Jasná a zasloužení výhra. Branek mohlo být daleko víc. Jsem rád, že jsme vyhráli, ale byly tam pasáže, když jsme polevili a Mimoň se trochu dostala do hry. To mě mrzí. Nechci být prorok, ale Mimoň to bude mít extrémně těžké,“ podotkl Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Velké Hamry B – Nový Bor 5:1 (2:0)

Béčko Velkých Hamrů doma nezaváhalo, Nový Bor poslalo domů s pětibrankovým výpraskem.

„ Zápas se pro nás vyvíjel dobře, získali jsme převahu už od úvodních minut. Kluci byli aktivní vpředu, měli myšlenku a hosty přehrávali. Celý zápas jsme byli víc na míči. Kluci podali zodpovědný výkon, i za vedení, které jsme měli, hráli pořád naplno a chtěli dát další gól. Jsem spokojený, šanci dostali i ti, kteří pravidelně v základní sestavě nehrajou a udělali mi radost, že obstáli,“ usmíval se Rudolf Říha, kouč vítězů.

Nový Bor zatím sebral tři body a propadl se do spodní poloviny tabulky.

„Bránili jsme se, zhušťovali střed hřiště a čekali na brejky. Zase nás zbytečně potopily vlastní chyby. Nebyli jsme kompletní, šanci dostali mladí a úplně jsme to nezvládli. Domácí vyhráli zaslouženě,“ utrousil Petr Stromecký, útočník Nového Boru.

Studenec -Frýdlant 2:5 (1:3)

Čtyři stovky diváků neúnavně fandilo až do konce, nováčkovi to ale na první výhru v soutěži prostě nestačilo.

„Kvalita soupeře byla jasná už od prvního okamžiku. Frýdlant hrál naprosto zkušeně a až na pár okamžiků diktoval tempo a dění zápasu,“ hodnotí západ trenér Martin Hrubý. Těmi okamžiky myslí dvě proměněné gólové šance, ale také střídání v první půli, která podle něj utkání dokázala oživit. „Po předchozích kolech jsme narazili na jasně nejfotbalovějšího soupeře. Bude to znít jako klišé, ale v takových zápasech hlavně sbíráme zkušenosti. A na našich klucích si cením hlavně to, že hráli až do posledního hvizdu sudích,“ popisuje Hrubý. Čtyři stovky diváků dokázaly v neděli ve Studenci vytvořit výbornou atmosféru. Martin Hrubý ale při vší úctě k soupeři dodává: „Nelíbil se mi jeden chorál frýdlantských fanoušků – Vy na to nemáte! Dokážeme, že máme,“ říká bojovně.

„My jsme chtěli hrát hodně vysoko, protože víme, že domácí mají problémy v defenzivě. Vedli jsme 3:0, pak tam byl výpadek, kdy domácí snížili a dali tyč. Ale po čtvrtém gólu bylo hotovo. Vyhráli jsme zaslouženě, mohli jsme dát i více branek. Musím pochválit diváky a atmosféru ve Studenci, to byla paráda,“ pokýval hlavou Milan Bláha, kouč Frýdlantu.

Lomnice nad Popelkou – Sedmihorky 0:3 (0:1)

Sedmihorky potvrdily dobrý start do sezony výhrou 3:0 ve šlágru proti Lomnici a poskočily na první místo v tabulce.

„Byl to zápas o první místo, docela vyrovnaný. Kdyby se nám vyspal dobře brankář a neudělal by tři velké chyby, bylo by to jiné. Šancí jsme moc neměli. Možná, kdybychom dali první gól. Ale na kdyby se nehraje. Jedna chyba s tímhle soupeřem by se ještě zvládla, ale druhá a třetí, ty nás už položily a zápas rozhodly. Máme nějaké zraněné, ale to má každý. Hosté vyhráli zaslouženě,“ konstatoval vedoucí Lomnice Zdeněk Baudyš.

„My jsme podali nejhorší výkon z dosavadních zápasů. Výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Můžeme být rádi za to, jak to dopadlo. Lomnice hrála velice dobře, organizovaně, zajímavě. My jsme měli velké štěstí, jak zápas dopadl. Třikrát nás podržel gólman Martin Špína,“ přiznal poměrně nespokojený Pavel Šafář, kouč vítězného mančaftu.

Rovensko pod Troskami -FC Pěnčín 1:2 (0:1)

Ambiciózní nováček z Pěnčína pomalu zvedá hlavu a stoupá tabulkou. O výhře rozhodl v 89. minutě Matěj Vébr.

„Získali jsme tři body se štěstím. Jsme celý poločas lepší, ale neproměňujeme šance. Máme osmdesát procent držení míče. Nedáváme góly. Teď hrajeme dvakrát doma,věřím, že jsme schopní to zvládnout a že nějaké výsledky uděláme. Chybí nám agresivita ve vápně a klid v zakončení. Matěj Vebr dal dnes sice dva góly, ale měl na to, aby jich dal šest. Je to zajímavý hráč, ale měl by se víc tlačit do vápna, do brány. Pořád to prostě není ono,“ zlobil se hrající manažer Pěnčína Adam Pelta.

„Soupeř kvalitní, pěkný fotbal nahoru dolů. Měli jsme šance. Ve druhém poločase jsme dostali laciný gól po chybě našeho gólmana. I když jsme prohráli, jsem rád, že jsme s nimi dovedli držet krok. Naši kluci bojovali, hráli dobře,“ vysekl pochvalu Marek Náhlovský, asistent trenéra Rovenska.

Višňová – Železný Brod 4:0 (2:0)

Hosté na půdě zkušeného soupeře nepřekvapili a stále mají na svém kontě pouhé dva body.

„V prvním poločase jsme byli třicet minut lepším mužstvem, v závěru jsme udělali chyby a dostali dva góly během minuty, to nás ovlivnilo. Nedali jsme gól z pokutového kopu a ani další šanci jsme nevyužili. I ve druhé půli jsme byli pětatřicet minut lepším mužstvem, dali břevno, dvě střely těsně vedle, soupeř podnikal rychlé brejky. Brankář nás podržel. A pak jsme zase v závěru druhého poločasu dostali dvě branky. Naši kluci jsou mladí, sbírají zkušenosti. Potěšili mě, že to nevzdali. Předvedli pěkné kombinace, ale o výsledku pak rozhodli domácí,“ hodnotil utkání Milan Mayer, kouč Železného Brodu.