„Je to úžasné. V pátek jsem oslavil 50. narozeniny. Tajně jsem doufal, že jako dárek mi kluci nadělí bod. A my máme tři,“ usmíval se šťastný Pavel Jakubec, trenér libereckého Rapidu.

To Hrádek byl logicky daleko zklamanějším týmem, hned po prvním kole totiž na první FC Pěnčín nabral tříbodovou ztrátu. „Je to pro nás velké zklamání. Jak výsledkově, tak i herně,“ sportovně přiznal Ondřej Holeček, hrající předseda Hrádku nad Nisou.

Propadli se na poslední místo, přesto neházejí flintu do žita

Utkání se rozhodlo v prvním poločase, všechny tři branky padly v rozmezí několika minut. Rapid udeřil dvakrát během dvou minut díky Železnému a kapitánu Gschwentnerovi. Za Hrádek rychle odpověděl Tomov. To ale bylo ze strany favorita vše.

„Do Hrádku jsme jeli s obrovským respektem, důkladně jsme se na utkání připravovali. V dobrém slova smysli jsme šokovali sami sebe. Musím kluky pochválit, že do puntíku dodrželi strategii, na které jsme se domluvili. Hrádek byl prvních dvacet minut lepší. Po změně stran na nás vlétl a tlačil se za vyrovnáním. Druhý poločas se odehrál výhradně na naší polovině, zkoušeli jsme hrozit z rychlých protiútoků. Utkání mělo velký náboj. Myslím si, že jsme předvedli důstojný výkon,“ pochvaloval si Jakubec.

Nikdo nečekal, že vypadneme takhle brzy, nechápe Ticháček předčasný konec sezony

Ačkoliv byl Rapid veden jako domácí tým, utkání se odehrálo na přírodní trávě v Hrádku nad Nisou.

„Nechci se vymlouvat, pro oba to bylo stejné. Ale my jsme byli celou zimu na umělce a možná to bylo znát. Člověk se tam jinak pohybuje, míč jinak odskakuje. Není to poprvé, co jsme začali jaro podobným výpadkem. Rapid víceméně bránil a čekal na naše chyby. Bohužel jsme těch hrubých chyb vyrobili hodně. Držení míče jsme měli tak 80 procent, ale nakonec to bylo k ničemu,“ dodal zklamaný Holeček.

Rapid naopak dostal velkou vzpruhu do jarních bojů o záchranu. „Kluci ukázali, že mají obrovský potenciál. Mají to jen v hlavách. Věřím, že nás to nakopne,“ dodal Jakubec.