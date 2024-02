„Jedná se o to top formát, spokojen jsem i s losem, narazíme na různorodé soupeře z rozdílných soutěží,“ přidal Pavel Jakubec, trenér libereckého Rapidu, jenž sledoval i závěr utkání skupiny D Stráž pod Ralskem – Mimoň 1:2 (0:2). Právě v jediných Heřmanicích se hrála dvě střetnutí.

Celkem se na jedenácti umělkách uskutečnilo o víkendu všech dvanáct plánovaných zápasů. Padlo v nich dohromady 54 branek, což činí divácky atraktivní průměr 4,5 gólu na střetnutí.

Nejvyšší vítězství? Jablonecká osmnáctka porazila Albrechtice 5:0, stejným výsledkem zničila Lindava celek Doks. Rapid Liberec porazil v Heřmanicích Cvikov jednoznačně 6:1. „Po náročném podzimu jsme po strašně dlouhé době vyhráli. Rozdíl dvou tříd se potvrdil a výsledek mohl být i vyšší. Výkon ovlivnil vítr, déšť a po fyzickém bloku přípravy jsme se půl hodiny rozkoukávali. Dařilo se nám naopak držení míče, soupeře jsme pustili jen do dvou tří šancí po našich chybách,“ chválil Jakubec s tím, že se jeho tým pokusí postoupit do další fáze.

„Soupeř vyhrál zaslouženě, my jsme měli slátanou sestavu. První půli jsme se ještě drželi, ale po změně stran to Rapid začal hrát po své levé straně, během tří minut dal dvě branky a bylo vymalováno. Kluci se snažili, to nemůžu říct, ale ten rozdíl mezi dvěma soutěžemi je prostě velký,“ jasně řekl Pavel Sehnal, kouč Cvikova, který hraje I.B třídu.

Zdroj: Deník/Tomáš Honzejk

Vůbec prvním duelem Poháru LKFS byl v sobotu dopoledne zápas Košťálov – Jilemnice 1:2 (0:1). „Sice nám chybělo kvůli nemocem a pracovnímu zaneprázdnění asi dvanáct lidí, museli jsme improvizovat a nasadit čtyři hráče ročníků 2006 a 2007, dva dokonce do základní sestavy, ale je to všechno ok. V plné síle údajně nebyl ani soupeř, ale my se zajímáme výhradně o sebe a jsme rádi, že jsme vstupní utkání zvládli. Teď se připravíme na nedělní vyhecované derby proti Bělé,“ prohlásil jilemnický kouč Skalický.

Ve skupině C pak Nový Bor, účastník krajského přeboru, podlehl Arsenalu Česká Lípa B, lídrovi I.B třídy, 1:4.

„Beru to jako přípravu, takže výsledkům rozhodně nepřikládám velký důraz. Porazil nás Kaňkovský,“ zmínil Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru, hattrick českolipského kanonýra.

„Kluky musíme pochválit za dobře zvládnuté utkání, obzvláště mladší dorostence Matouše Holického a Petra Slováka, kteří odehráli své utkání bez respektu, jako by k nám patřili,“ hlesl Tomáš Kucr, kouč Arsenalu B.

O víkendu se uskuteční zápasy druhého kola. Zapojí se dalších pět celků, které měly minule volno. „Zápas Sedmihorky – Přepeře B, který se měl původně konat už v pátek se na umělé trávě v Turnově uskuteční až v úterý 13. února od 19 hodin,“ informoval sekretář LKFS Zdeněk Poppr.

Pohár LKFS – 1. kolo:

Skupina A: Košťálov – Jilemnice 1:2 (0:1) B: Šalda – Bonomo 2. Studenec – Bělá 1:3 (0:2) B: Cejnar – Kázmer 2, Šmíd.

Skupina B: Desná – Mšeno Jablonec 1:3 (0:2) B: Ruggirello – Obršlík 2, Bukvic. FK Jablonec U 18 – Albrechtice 5:0 (1:0) B: Hanuš 2, Voldán, Nguyen, Finnimore.

Skupina C: Doksy – Lindava 0:5 (0:1) B: Ramisch 2, Křenek, Kašubiak, Šlajs. Arsenal Česká Lípa B – Nový Bor 4:1 (3:0) B: Kaňkovský 3, Kříž – Havlík.

Skupina D: Stráž p. R. – Mimoň 1:2 (0:2) B: Biedermann – Matušek, Kosina. RAPID Liberec – Cvikov 6:1 (2:0) B: Fiala, Wimmer, Holas, vlastní Severa, Andrš, Jakubec.

Skupina E: Turnov B – Sokol Pěnčín 4:2 (4:1) B: Havel 2, Pham, Rozkovec – Řeháček, Žďárský. Přepeře B – Rychnov 0:2 (0:2) B: Procházka, Paldus.

Skupina F: Smržovka – K. Studánka 3:2 (0:1) B: Szirti 2, Frydrych – Vlach, Hypius. Doubí – Ruprechtice 3:2 (2:0) B: Doropei, Herkner, Šťastný – Koudelka, Popelka.