Doksy – Hodkovice n. M. 0:2 (0:0)

První tým tabulky dostal do vedení po hodině hry nejlepší kanonýr soutěže Jiří Jiránek, zaznamenal už šestnáctý gól, pojistku přidal šest minut před koncem František Špinka.

Hosté se na kvalitní hřiště do Doks těšili, věřili, že jejich kombinační hře bude vyhlášená hrací plocha vyhovovat. „Velké hřiště bylo sice měkčí, ale v rámci možností dobré. Hrál se na něm otevřený fotbal, řekl bych, že na vyložené šance to bylo třeba 5:5. My jsme se o kombinace snažili, ale dařily se nám většinou jen po vápno, chyběly lepší průnikové přihrávky. Zatímco mi jsme ve druhé půli dvě šance dali, domácí dvakrát netrefili prázdnou bránu, a tak můžeme být s výsledkem spokojeni,“ řekl k duelu hodkovický trenér David Novotný.

Kouč věří, že se jeho tým dobře připraví i na další výzvu – Ruprechtice. „Je to nevyzpytatelný soupeř, který dokáže překvapit. Musíme být na pozoru, víme, že třebaže se nám výsledkově daří, tak je každý zápas jiný. Snad budou chtít hrát fotbal i hosté, kteří jsou v tabulce taky vysoko.“

Domácí litovali špatné koncovky, proti favoritovi nesehráli špatně utkání. „Asi jsme urazili fotbalového Boha. Za stavu 0:0 jsme šli čtyřikrát sami na bránu. Diváci nevěřili, co jsme zahodili. Pak přišel z protiútoku gól, kluci svěsili hlavu a bylo hotovo. Je to velká škoda, výkon to nebyl špatný, ale koncovka mizerná,“ kroutil hlavou Karel Kapoun, vedoucí Doks.

FOTO: Hokejisté trápili lídra, doplatili ale na vyloučení

Ruprechtice – Dubnice 5:1 (2:0)

Domácí mají výsledky jako na houpačce, ale tentokrát mohou být spokojeni, přestože výhru potvrdili až třemi trefami v poslední desetiminutovce.

„Celkem povinná výhra. Do půle jsme mohli dát pět branek a navíc byl hostům vyloučen v 39. minutě Tomáš Věchet. Přesilovka však dlouho nevycházela, protože nás dost srazil snižující gól. Závěr ale nakonec vyšel,“ hodnotil pro klubový web zápas domácí tajemník Miloslav Cihlář.

„Domácí vyhráli zaslouženě. Vlétli na nás a rychle vedli o dvě branky. Za mě bylo vyloučení bráchy přísné, paradoxně nám to pomohlo. Snížili jsme a měli i další šance. Ale v závěru nám prostě došly síly a domácí nám přidali další tři branky. Ani v jedenácti bychom tady nebodovali,“ sportovně přiznal Radim Věchet, hrající trenér Dubnice.

Kamenice – Hrádek n. N. B 2:2 (0:1)

Domácí měli jen dva náhradníky, hosté se potýkali se zraněními v průběhu zápasu, který nakonec Kamenice jako favorit nevyhrál, skončil remízou.

„Pro nás to byl konečně šťastný zápas. V těch předchozích jsme měli vždycky hodně šancí a neproměnili, teď to bylo obráceně. Věděli jsme, že nás v Kamenici čeká těžký zápas a domácí opravdu kvalitu potvrdili. My jsme se po hezké akci z autu a prostrčení dostali do vedení, ale postupem času jsme kvůli zraněním museli sestavou různě rotovat a to se projevilo na kvalitě. Poločas jsme ještě náskok vydrželi, ale na začátku druhé půle jsme si po brejku soupeře dali vlastní gól. Naštěstí jsme po rychlé akci otočili a Kameniční ze spousty šancí skórovali jen jednou, tudíž stihli jen dorovnat. Pro nás je to cenný a šťastný bod,“ připustil spokojený Tomáš Svoboda, trenér Slovanu Hrádek B.

„Já nejsem vůbec spokojený. Bohužel nám zvlhl střelecký prach. Vrchním paličem byl Tomáš Štummer. Dvakrát jsem soupeře dotáhli. Hlavně po druhé brance jsme měli drtivou převahu, Hrádek se víceméně bránil, ale třetí branka bohužel nepřišla. Je to pro nás velké zklamání,“ smutně pravil Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Skalice B – Rapid Liberec 2:1 (0:1)

Poslední tým tabulky nastoupil s posilami z A týmu. Po změně stran rychle otočil skóre a po několika debaklech se radoval z prvních bodů v soutěži.

„Musím pochválit kluky z A týmu, kteří nám hodně pomohli. Díky tomu se ale zvedl výkon i mých kluků. Myslím si, že to mohlo skončit třeba 5:5, šance byly na obou stranách. Vyzdvihl bych také výkon našeho brankáře Voseckého. Za první výhru v soutěži jsme samozřejmě rádi,“ prozradil Jakub Gabriel, spokojený trenér Skalice B.

„My jsme v tom utkání totálně nezvládli proměňovat šance. Ještě v poločase jsme vedli 1:0. Jenže potom jsme ztratili dvě vyložené šance a soupeř toho využil,“ vypráví trenér Pavel Jakubec. „Řekl bych, že to bylo docela vyrovnané utkání, Skalice nehrála vůbec špatně. My jsme to nezvládli. Spokojený nejsem, ale jsme stále čtvrtí, a čtvrtí bychom byli i kdybychom vyhráli,“ hodnotí Jakubec.

Studnička popravil Lokotku sedmi zásahy! Je to katastrofa, hlesl kouč Novák

Cvikov – Jablonné v Pod. 2:4 (0:1)

Domácí nastoupili s hodně mladým kádrem, tři body ale putovaly do Jablonného.

„Druhý poločas nás soupeř od začátku zatlačil na naší půlku a z toho tlaku domácí bohužel vyrovnali. Cvikovský hráč Jiří Jirák si všiml, že náš gólman hraje vysoko od brankové čáry a dokázal toho využít, když z půlky hřiště napálil balón na naši branku a bylo vyrovnáno. Neskutečná fotbalová paráda. Paradoxně nás to nakoplo. V 70. minutě nás poslal do vedení Filip Čermák, který v následujících šesti minutách dal hattrick. Soupeři výsledek pět minut před koncem korigovali na 2:4,“ zhodnotil utkání hráč Jablonného Aleš Kotek.

Nové Město p. S. – Jestřebí 2:3 (0:2)

V souboji nováčku se radoval ten, který v tabulce bojuje o nejvyšší příčky. Domácí se v závěru snažili o remízu, hosté tlak ustáli.

„Taktiku jsme přizpůsobili tomu, že nás čekal těžký soupeř, druhý tým tabulky. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany. Hned v šesté minutě jsme ale dostali gól z velmi přísně nařízené penalty. A ještě do poločasu jsme inkasovali druhý gól. V poločase se kluci dohodli, že to ještě zkusíme a díky střele Václava Černého se nám povedlo dát kontaktní gól. Nějakou dobu jsme vyvíjeli docela velký tlak, ale třetí branka v 80. minutě soupeře uklidnila, tak, že už bylo o výsledku rozhodnuto,“ popisuje trenér David Jalovičár.

„Tři body jsou dobré, ale nehráli jsme dobře. Domácí měli více šancí, ale v koncovce byli nervózní. Po brance na 2:3 nás hodně zatlačili, měli jsme štěstí. Sice jsme druzí, ale v poslední době to herně není ono, navíc máme problémy se sestavou,“ mávl rukou Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

Vratislavice – Jilemnice 2:1 (1:0)

V souboji dvou týmů, které bojují na spodku tabulky, slavily tři body Vratislavice.

„Myslím, že to byl spíš remízový zápas, po zápase k nám přišel trenér a sám prohlásil, že vyhrál šťastnější,“ hlesl trenér Jilemnice Aleš Skalický.

„My jsme, jako už tradičně, nastoupili do zápasu nekoncentrovaní, v páté minutě už jsme prohrávali 5:0. Do poločasu se nám bohužel nepovedlo vyrovnat. Další gó padl až v 75. minutě z penalty zase do naší brány. Výsledek jsme snížili na 2:1 až pět minut před koncem,“ vypráví Skalický. „Stejný průběh se opakuje už po několikáté, musíme opravdu zapracovat na vstupu do obou poločasů, protože tímhle si zápasy prohráváme sami,“ dodal na závěr.