Hodkovice ještě do poločasu snížily, obrat se ale nekonal. „Kluci hráli dobře, po změně stran jsme přidali další tři branky a zaslouženě vyhráli. Potěšilo mě fakt, že naše výkony stoupají. Doufám, že to půjde takhle i v dalších zápasech,“ dodal Najman.

Díky lepšímu skóre do čela soutěže poskočilo Jestřebí. Nováček doma přejel Doksy 6:0, aktuálně už nastřílel 45 branek!

„Doksy zlobily v prvním poločase, měly tam nějaké šance. Po změně stran už jsme byli ale jasně lepší. To, že jsme první mě moc netěší. Nepatříme tam a nechceme tam být. Máme svých problémů dost, navíc nás ještě čekají těžcí soupeři,“ prohlásil Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

„Domácí vyhráli zaslouženě, neměli jsme na ně. V prvním poločase jsme měli nějaké šance, na konci jsme zahodili penaltu. Ale jinak je to pro domácí spravedlivá výhra. Nedá se nic dělat,“ poznamenal Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Po těžkých porážkách se zmátořil Cvikov, který doma přetlačil Dubnici 3:2.

„Výsledek nás těší, bylo to vyrovnané utkání, měli jsme více štěstí v koncovce. Tři body jsou pro nás důležité,“ má jasno Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.

To hosté byli hodně zklamaní, před zápasem si brousili zuby na tři body. „Bohužel jsme nadšeně bojující domácí podcenili. Dva góly jsme jim doslova darovali. Pro mě je to velké zklamání, tady jsme prostě chtěli vyhrát. Nedá se nic dělat, jedeme dál. Teď musíme ke každému zápasu přistoupit na sto procent. Je jedno, proti komu budeme hrát. Ve Cvikově se nám to vymstilo,“ zakroutil hlavou Radim Věchet, hrající trenér Dubnice, který v utkání zaznamenal obě trefy svého mužstva.

Třetí místo Rapid Liberec, který vyhrál 2:1 na půdě rezervy Hrádku.

„Hrát v Hrádku je vždycky fotbalový svátek, protože se tam o celý areál vzorně starají, a i navzdory deštivým podmínkám byla plocha perfektní. Hra byla velmi vyrovnaná, byl to krásný fotbal ve velmi rychlém tempu. Jsem samozřejmě rád za tři body, ale musím říct, že to byl spíš remízový zápas, jen my jsme byli šťastnější. O to víc si té výhry cením,“ říká trenér Pavel Jakubec. „My jsme se s trenérem Hrádku Pavlem Nývltem potkávali poslední dva roky s dorostem. Teď vede béčko a potkáváme se zase. Takže máme mezi sebou takovou zdravou hecovačku,“ dodává s úsměvem Jakubec.

Po dobrém vstupu se nedaří Novému Městu pod Smrkem. Nováček prohrál ve Vratislavicích těsně 2:3.

„Vstup do zápasu na velmi dobře připraveném terénu se nám nepovedl. Dostali jsme rychlou branku, kterou se nám sice povedlo dorovnat, ale ještě do poločasu soupeř zvýšil náskok o dva další góly a my už jsme na to nedokázali reagovat. Zklamal mě hlavně laxní přístup našich borců. Myslím, že minimálně na bod z Vratislavic jsme měli,“ popisuje zápas trenér Nového Města David Jalovičár.

Na třech bodech zůstává Jilemnice, která prohrála na půdě Jablonného v Podještědí 1:4.

„Na to, že Jilemnice má zatím jen tři body, tak nehrála vůbec špatně. Vůbec jsme nevěděli, co čekat, protože jak jsou kluci v soutěží noví, tak je skoro neznám. Ale tentokrát byla kvalita na naší straně, na co jsme sáhli, to se nám povedlo. A máme tři body, takže jsme šťastní, přesně tohle jsme potřebovali, urvat doma vítězství,“ říká trenér Jablonného Jaromír Hetver. „Ale začíná se zase hlásit doba covidová, v pátek před zápasem odřekli dva hráči, že jsou v karanténě, k tomu máme minimálně na dva týdny mimo brankáře kvůli slepáku, tak je zase trochu složitější dát tým dohromady,“ dodává Hetver, který vstřelil dvě branky.