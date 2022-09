Bez bodu je stále i Rychnov, který marně vzpomíná na výkony z minulé sezony.

Bílý Kostel - Sokol Pěnčín 4:5 (1:4)

Špatný první poločas, v tom druhém zlepšení, které ale přišlo pozdě. Bílý Kostel doma podlehl Pěnčínu 4:5, bez bodu je předposlední.

„První byl z naší strany špatný, utahaný, bez bojovnosti. O pauze jsme kluky nabudili a po změně stran to bylo daleko lepší. Stáhli jsme to na 3:4, jenže pak náš mladý brankář udělal nešťastný zákrok. Soupeř dal z penalty pátý gól, to už bylo nad naše síly. Se vstupem do soutěže rozhodně nejsme spokojeni. Bojujeme s marodkou, takže nemáme k dispozici stabilní kádr. Ale věříme, že se to zlepší a přijde bodové zhodnocení,“ doufá Roman Janáček, předseda fotbalistů Bílého Kostela.

Lokomotiva Česká Lípa - Doubí 3:2 (2:2)

Druhou výhru v sezoně urvala českolipská Lokotka, která doma i díky dvěma trefám Sedláčka přetlačila Doubí 3:2.

„Po výbuchu v Semilech k tomu teď kluci přistoupili daleko lépe. Soupeř hrál dobře, bylo to vyrovnané utkání. Měli jsme konečně k dispozici více hráčů, takže na lavičce byla větší kvalita. Za tři body jsme samozřejmě moc rádi,“ pochvaloval si Radek Novák, kouč České Lípy.

„Fotbal je o chybách a my jsme je v České Lípě vyrobili. Já si myslím, že by tomu více slušela remíza. Do třetí branky domácích jsme je k ničemu nepouštěli. U té penalty rozhodla naše neobratnost. Týmů nemůžu upřít bojovnost, naopak. Ale pokud tam vysekneme takové chyby, nemůžeme myslet na body,“ kroutil hlavou Petr Sulo, trenér Doubí.

Žibřidice - Rychnov 4:0 (1:0)

Domácí nováček vyhrál potřetí v řadě a pomalu stoupá tabulkou směrem vzhůru. Hattrickem se blýskl Jakub Kouba.

„Výsledek vypadá jasně, ale na hřišti to tak rozhodně nebylo. Trochu nás ovlivnilo zranění Čeřovského. Po změně stran soupeř více běhal, to nám dělalo problém. Měl optickou převahu. Ale po druhé brance jsme to už v klidu dohráli. Začíná si to postupně sedat. Záleží na tom, jestli budeme kompletní, nebo ne,“ vysvětlil Jan Broschinský starší, žibřidický kouč.

FOTO: Hrádek otočil vypjatý zápas a nahání Sedmihorky. Derby bez vítěze

Hosté se stále trápí, bez bodu jsou zatím na posledním místě.

„Není to zatím dobré. Před rokem hrál tenhle mančaft na špici tabulky. Nehráli jsme dobře v první půli, měli jsme jedinou šanci, Ve druhé půli jsme se zvedli, na hru se dalo tak patnáct, dvacet minut koukat. Pak přišla chyba. A když to bylo 2:0, tak se to víc otevřelo. Už by to chtělo body,“ má jasno Miroslav Procházka, kouč Rychnova.

Košťálov/Libštát - Krásná Studánka 5:2 (2:2)

Domácí lídr zlomil snaživé hosty třemi góly po změně stran. Hattrickem k tomu přispěl Patrik Holovič.

„Přitom jsme mohli na začátku klidně prohrávat o tři branky. V prvním poločase byli hosté lepší. Druhý poločas začal vyrovnaně, hostům docházel dech. Podle mne zápas rozhodla fyzická kondice. Museli prostřídat a pak už hra byla v naší režii,“ komentoval utkání domácí trenér Ivo Jiříček.

Chrastava - Vesec 4:0 (0:0)

Další stoprocentní tým, Chrastava, zlomila Vesec také po změně stran. První branku přitom dala až v 69. minutě.

„Stál proti nám dobrý soupeř, pro kterého je to krutá porážka. Vesec byl v první půli lepší, nám to moc nešlo. Po změně stran jsme to trochu upravili, zlepšili se a první gól to odšpuntoval. Vstup do soutěže je skvělý, ale podle mě tomu jdeme naproti. Snad to tak bude pokračovat,“ usmál se Michal Kolčava, kouč Chrastavy.

Hejnice - Semily 4:1 (2:0)

Hejnice drží třetí místo, Semily nenavázaly na úspěch nad českolipskou Lokotkou.

„Prohospodařených prvních patnáct minut. Pak jsme zjistili, že se se soupeřem dá hrát normálně, i když sestoupil z krajského přeboru. Místy jsme ho i přehrávali. Ve druhém poločase se nám podařilo dát kontaktní gól 2:1. Měli jsme několik šancí, díky kterým jsme mohli výsledek otočit. Ale to se, bohužel, nestalo. Teď nás čeká derby s Bělou, snad přijde hodně lidí,“ řekl Tomáš Mazánek, kouč Semil.