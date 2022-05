Rozhodla první desetiminutovka, ve které přivedli Krásnou Studánku do vedení 2:0 Jan Hloušek a Zdeněk Suchomel. Spartak dostal po hodině kontaktní brankou z penalty do zápasu Ondřej Novotný, avšak tři minuty před koncem přidal pojistku na úspěch Václav Helm 3:1. „Klíčové bylo zranění našeho Michala Rozmajzla hned na začátku utkání, kdy jsme museli změnit rozestavení a během pěti minut dostali dva góly. Bylo to klasické utkání na malém hřišti ve Studánce, kde jsou domácí nebezpeční. V prvním poločase nás ještě dvěma zákroky podržel brankář Adam Zoul,“ uvedl kouč poražených Michal Kolčava.